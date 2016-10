Ruské sankce, další sporný bod s Hradem

Praha – V Česku se v posledních dnech sice řešil především vztah s Čínou, ale v pozadí bublá možná daleko zásadnější spor.

Prezident Miloš Zeman.Foto: Deník/Attila Racek

Na aktuální Evropské radě začínají šéfové unijních států probírat pozici EU ve vztahu k Sýrii. Evropská komise a nejvyšší unijní diplomatka Federica Mogheriniová zastávají stanovisko, že by se EU v tomto konfliktu neměla příliš angažovat, neboť primárně jde o záležitost USA a Ruska. „Chceme-li jako společenství hrát nějakou významnější roli na světové scéně, pak by EU měla do podobných konfliktů promlouvat. Obrana unijních hranic totiž může začínat i mnoho set kilometrů od nich," řekl na setkání s novináři státní tajemník pro Evropu Tomáš Prouza.

To by ovšem znamenalo dohodnout se i na pozici k Rusku. Ve vzduchu totiž visí další kolo sankcí proti Kremlu, tentokrát kvůli jeho vojenskému angažmá v Sýrii. Čeští vrcholní politici se přitom neumějí shodnout ani na současných ekonomických sankcích, jimiž EU potrestala anexi Krymu a podporu separatistů na východní Ukrajině. Prezident Miloš Zeman proti uplatňování tohoto typu restrikcí ostře protestuje, šéf hnutí ANO je nepovažuje za příliš účinné. V úterý ČTK přinesla informaci, že ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) v rozhovoru pro agenturu TASS uvedl, že „Česká republika je pro co nejrychlejší zrušení protiruských sankcí, které poškozují obě strany."

Mládek to měl uvést před svým odletem do Togliatti, kde otevíral továrnu české firmy Brisk Tábor. „Berte to jako výkřik," řekl k tomu Tomáš Prouza, o němž se hovořilo jako o pravděpodobném Mládkově nástupci. Ministerstvo průmyslu se proti zprávě ČTK ohradilo. Podle jeho tiskového odboru zněla písemná ministrova odpověď takto: „Česká republika je členem EU. Od začátku platnosti evropských sankcí jsme, včetně premiéra Bohuslava Sobotky, hovořili opakovaně o tom, že sankce nepovažujeme za optimální a rozumné řešení. Věříme v jejich postupné rušení, protože přinášejí problémy oběma stranám."

Premiér včera potvrdil, že dokud se nepodaří dosáhnout pokroku při řešení konfliktu na východě Ukrajiny, chce zachovat současnou podobu sankcí proti Rusku. Naopak by nepodpořil návrh na jejich zpřísnění, který by mohl na pátečním evropském summitu zaznít.