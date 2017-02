Maturita z matematiky od roku 2022 navrhuje Růžička

Senátor Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) navrhne, aby se nejen na středních odborných školách, ale také na gymnáziích a lyceích povinně maturovalo z matematiky od roku 2022. Návrh na sjednocení termínu, které jeho prostřednictvím požaduje Asociace ředitelů gymnázií, představí za týden na jednání senátního školského výboru. Řekl to na dnešním setkání představitelů TOP 09 s novináři.

Vyjde mi to?Foto: DENÍK/Marcela Kořínková

Změnu chce zahrnout do novely školského zákona, která je připravena kvůli reformě financování regionálního školství. Gymnázia nesouhlasí s tím, aby se na nich muselo povinně maturovat z matematiky o rok dříve než na odborných školách. "Nezdá se nám to správné, mělo by to začít pro všechny stejně," řekl Růžička, který je dlouholetým ředitelem Gymnázia Jana Keplera v Praze.

Čtěte také: Valachová se pře s gymnázii o termín maturity z matematiky

Považuje to za nespravedlivé i pro studenty středních odborných škol, kteří by v roce 2021 museli povinně maturovat z cizího jazyka. Nemohli by si vybírat mezi jazykem a matematikou jako dosud. Zkoušku z matematiky by si mohli zvolit jen jako nepovinný předmět.

Rok 2022 byl jako jednotný termín zvolen, aby se na odborných školách povinná maturita z matematiky netýkala žáků, kteří budou nastupovat letos. Nevěděli by to při podávání přihlášky na střední školu.

Ministerstvo školství s výhradami gymnázií nesouhlasí. Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) v pondělí označila za "šokující" ohrozit přílepkem ve formě senátního pozměňovacího návrhu přípravu nového systému financování škol. Růžička nepředpokládá, že by se postoj ministerstva změnil.

V případě kladného posouzení jeho návrhu členy senátního výboru si ale myslí, že tento návrh by mohl mít v Senátu šanci na schválení. "A pokud by to senátoři schválili, tak by se k tomu pak museli znovu postavit poslanci," poznamenal.

Nepřehlédněte: Test z matematiky pro čtyřleté studijní obory