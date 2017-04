Ruzyně slaví. Další letiště ale přežívají jen díky dotacím

Silnice jsou děravé, dálnic máme polovinu, než bychom potřebovali, a i nejrychlejší vlaky u nás jezdí poloviční rychlostí co soupravy na Západě.

V jedné věci ale nespíme – desetimilionové Česko má už pět mezinárodních letišť a další dvě jsou na obzoru.

Dnes je to na den přesně 80 let, co v Praze–Ruzyni přistálo první letadlo a odstartovala tak éra největšího tuzemského vzdušného přístavu, kterým jen loni prošlo 13 milionu lidí. S drobnými výkyvy se pražskému letišti daří, to se však nedá říci o dalších. Ty zatím chřadnou a i za pomocí dotací pro aerolinky se majitelé letišť (většinou kraje a města) snaží lákat nové dopravce.

„Menší letiště jsou odkázána na charterové linky cestovních kanceláří, menší letadla či letecké školy. Pravidelné linky tam provozují v podstatě jen nízkonákladoví dopravci, a ti si všude na světě tvrdě vyjednají výhodné podmínky," říká analytik společnosti Cyrrus Tomáš Menčík.

S propadem ruské klientely se stále vyrovnávají v Pardubicích či Karlových Varech. Na východě Čech proto chtějí lety do Londýna dotovat částkou až 24 milionů korun. V případě karlovarské linky je odhadovaná ztráta až 4,5 milionu korun. A třeba brněnské letiště už za lety do Mnichova utratilo 60 milionů korun. „Cesta dotací, kterou se vrhly například Pardubice nebo Brno, je dobrá jako první impulz. Dlouhodobě ale udržitelná není," říká Svatoslav Kylar z poradenské společnosti Grant Thornton.

Přesto si myslí, že určitý potenciál česká regionální letiště mají a nelámal by nad nimi hůl. „V roce 2016 vzrostl meziročně počet leteckých pasažérů o pět procent a největší české letiště Václava Havla přepravilo o devět procent více lidí. Je tedy zřejmé, že letecký průmysl roste, a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl ten trend v roce 2017 zastavit. Domníváme se, že na českém trhu je mimo Letiště Václava Havla prostor pro dalších pět mezinárodních letišť pro velkou leteckou dopravu," odhaduje Kylar. „Ve světě létá z obdobně malých letišť několikanásobně větší počet klientů než u nás a nevidíme důvod, proč by je česká re-gionální letiště nemohla dohnat," říká Kylar. Podle Tomáše Menčíka ale nelze situaci v Česku příliš připodobnit nějaké okolní zemi. Německo či Polsko jsou daleko větší trhy. „A třeba Slovensko má jen dvě opravdu větší letiště v Bratislavě a Košicích. Oběma se ale daří," dodává. V budoucnu by mohla vzniknout další dvě letiště: druhé „pražské" ve Vodochodech a v Českých Budějovicích (v Plané). Tam už kraj podepsal smlouvu se stavebními firmami a do 18 měsíců by se mělo začít budovat. Kraj to vyjde na 418 milionů bez DPH.