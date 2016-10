Rybáři podepisují petici za záchranu candáta, bojí se vybíjení

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) – Více než 800 sportovních rybářů se podepsalo pod petici za záchranu candátů na Lipně. Podle rybářů totiž velcí candáti z Lipna mizí, někteří tvrdí, že candát je tu masově vybíjen a prodává se do restaurací. Nelíbí se jim, že Český rybářský svaz před sezonou upravil podmínky pro lov těchto dravých ryb. Žádají proto svaz, aby podmínky opět zpřísnil. Podle hospodáře rybářského svazu pro jižní Čechy Milana Hladíka zůstanou pravidla zatím stejná, svaz bude situaci sledovat a pokud by se během tří let ukázalo, že je to nutné, může pravidla zase změnit. Petici podepsali rybáři z ČR, ale i z Německa, Rakouska a dalších zemí, zjistila ČTK.

Candáti. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

„V zátokách, kde v minulosti byla jedna loď lovící sportovně na umělé nástrahy, jich dnes kotví 10. Mnozí odnáší více než povolené dvě ryby denně," uvedl Radek Filip, šéfredaktor rybářského časopisu Kajman. Maso z candáta je žádané a podle Filipa a dalších rybářů teď tuto rybu hromadně na Lipně loví celé gangy. Candát se podle něj v okolních restauracích momentálně tajně vykupuje za 350 korun za kilogram. Lipno je největší přehradou v Česku a v minulosti se tu candátům, které toto opatření chrání, velice dařilo. Před sedmi lety však začaly jejich stavy rapidně klesat, a tak Český rybářský svaz sáhl k zásadním omezením, jež měla dravé ryby chránit, před letošní sezonou ale tato opatření zmírnil. Český rybářský svaz by měl podle Filipa opět uplatnit přísnější pravidla lovu dravých ryb. „Pokud se tak nestane, bude během dvou až tří let stav dravčí populace opět velmi špatný," dodal Filip. Signatáři petice chtějí, aby bylo znovu zavedeno opatření na ochranu candáta na Lipně zvýšením míry nástražní rybičky na 20 centimetrů. Návnada je pro ně příliš veliká, takže by se tím odlov candátů snížil. „Lipno má výbornou geografickou polohu, leží prakticky na hranicích třech států – ČR, Rakouska a SRN, s ohledem na velikost nemá v Rakousku a Německu srovnání," řekl Bruno Steiner, který organizuje na lipenské přehradě závody Illex Lake Trophy 2016 – největší závod v lovu dravců v ČR. Během letošních závodů rybáři vytáhli 751 ryb, loni to bylo 670. „Počet ulovených candátů zřejmě mírně narostl, ovšem byli mnohem menší než loni. Jenom málo jich překročilo lovnou míru 45 cm," uvedl Steiner. Podle hospodáře rybářského svazu Hladíka zůstanou pravidla zatím stejná. „Podle výsledků monitoringu se zlepšily populace i dalších druhů ryb, částečně na základě našich ochranných opatření, například u okouna, tak i třeba vhodnými podmínkami pro rozmnožování v posledních sezonách," uvedl. Lidé, kteří mají informace o ganzích rabujících Lipno, by je podle něj měli předat policii. „Naše rybářská stráž je na Lipně velmi aktivní," uvedl Hladík. Po konzultaci s Janem Kubečkou, ředitelem Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR je naplánováno ponechání nynějších pravidel po tři roky. „Pokud by se na základě dalšího monitoringu a na základě statistiky úlovků ukázalo, že došlo k přelovení populace candáta už třeba příští rok, máme již připravena opatření," uvedl Hladík.

