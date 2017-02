Rýsuje se daňový pakt ANO a ODS

Sociální demokraté razantně vykročili za levicovým voličem. Slova Bohuslava Sobotky o vyhaslosti bohumínského usnesení, jež ČSSD zapovídá spolupráci s komunisty, byla jen rétorickým cvičením proti tomu, s čím přicházejí nyní.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Jejich představa o změně daňového systému v České republice je radikální a zasahuje jak občany, tak firmy. Sobotkova strana se vrací k vlajkové lodi ČSSD, jíž je daňová progrese. S ní skoncovaly pravicové vlády zavedením jednotného zdanění ve výši 15 procent pro fyzické a 19 procent pro právnické osoby. Koaliční kabinet ČSSD, ANO a KDU--ČSL sice připouštěl revizi jednotné daně, ale nepřikročil k ní. Rozšířil se pouze počet komodit zařazených do nejnižší, desetiprocentní sazby DPH. Od 1. března do ní budou vedle léků, knih a kojenecké výživy spadat noviny a časopisy.

SKORO VŠICHNI UŠETŘÍ

ČSSD přichází do voleb s programem, který se podle ní bude líbit 90 procentům českých zaměstnanců. Jim by se podle stranických expertů příjem zvýšil. Dokonce i lidé s hrubým příjmem 48 955 korun by si polepšili o více než 100 korun měsíčně. Zařídit to má zavedení čtyř daňových pásem, přičemž v rozmezí od 30 do 40 tisíc by fungovala dvanáctiprocentní daň ze superhrubé mzdy. Nejvyšší srážka ve výši 32 procent by se dotkla lidí s platem nad 50 tisíc korun.

Progresivní zdanění by pocítily i firmy, ale to nejvyšší by se týkalo pouze subjektů, které dosahují ročního zisku nad 100 milionů korun. „Tato reforma nezatíží veřejné rozpočty. Daňová progrese je pro nás nástrojem solidarity mezi bohatšími a chudšími a mezi velkými a malými," komentoval návrh Bohuslav Sobotka.

Na politické scéně se tak potkal především s těmi, s nimiž by si dokázal představit budoucí koalici, tedy s komunisty. Naopak současní vládní partneři ČSSD nápadu netleskají. Lidovci si nechávají čas na rozmyšlenou, ale Andrej Babiš tuto vizi rázně odmítl: „Nechceme daně zvyšovat, naopak lepší cestu vidím ve snižování odvodů nebo přímých daní." Na tom, že cena práce je v Česku neúměrně vysoká, se shoduje i většina ekonomických analytiků.

Ačkoli Bohuslav Sobotka argumentuje faktem, že progresivní zdanění mají v 21 státech EU, je zřejmé, že jeho představa se s tou Babišovou neprolíná. Šéf ČSSD se proti lídrovi ANO v posledních týdnech ostře vymezuje a hovoří o něm jako o miliardáři, který z podstaty věci nemůže chránit zájmy nízkopříjmových skupin. Pokud to chce hmatatelně dokumentovat, nemá po ruce lepší agendu než daně. A kde bude Babiš v tom případě hledat povolební spojence?

FIALA JE PŘIPRAVEN

„Český daňový systém potřebuje hlavně zjednodušení a stabilitu. Návrhy ČSSD jdou úplně opačným směrem. Daňová politika ČSSD zaměřená proti lidem se středními a vyššími příjmy je zcela chybná. Daně mají klesnout všem, nejenom někomu," kritizoval návrhy sociálních demokratů předseda ODS Petr Fiala. A jako by tím podával ruku Andreji Babišovi. Zatímco s TOP 09 Miroslava Kalouska Babišovo hnutí společnou řeč najít nemůže, s ODS zbavenou kmotrů by dialog navázat mohlo.

Není koneckonců náhoda, že dvě výrazné hejtmanky hnutí ANO, Jaroslava Pokorná Jermanová a Jana Vildumetzová, vzešly právě z lůna ODS. Babiš respektuje i poslankyni Janu Černochovou, která by po volbách v koaliční vládě mohla od Martina Stropnického převzít ministerstvo obrany. Úvahy o obrácení kormidla doprava podpořil v rozhovoru pro časopis Týden také první místopředseda ANO (a bývalý sociální demokrat) Jaroslav Faltýnek: „Umím si představit spolupráci s ODS, lidovci, se Starosty a nezávislými a dalšími subjekty."

Vše nasvědčuje tomu, že vládní spolupráce ČSSD a ANO se blíží ke svému definitivnímu konci.

