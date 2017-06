S Jiřím Bělohlávkem se v Rudolfinu rozloučily tisíce lidí

S úvahami o tom, že by mohl být vyměněn volební lídr ČSSD, kterým je předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka, by v sociální demokracii mohl nyní přijít jedině blázen, řekl dnes volební manažer ČSSD Jan Birke. Strana se podle něj v posledních týdnech zbytečně moc zabývá sama sebou a v předvolební kampani se tak pravidelně „střílí do kolene".