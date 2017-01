Weiss: S Trumpem zapomeňme na střet zájmů, raději si pusťme Kmotra

Nastupující americký prezident vyvolává spoustu otázek a přináší minimum jistot. Důkazem byla debata think tanku Pravý břeh, jehož se zúčastnili zastánci konzervativního, liberálního i socialistického pohledu na svět.

„V Trumpových projevech jsem žádné hodnoty neobjevil, nesouzněl s žádným republikánským proudem, ani konzervativním, evangelizujícím či s Tea Party," uvedl například bývalý velvyslanec v USA a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Šéf zahraničního odboru Pražského hradu Hynek Kmoníček míní, že v Trumpově případě bude platit heslo Následuj instinkt. „On dělá nečekané věci, neboť neví, že se nedělají. Poběží dál po své dráze a podstatné bude, co se objeví ve tři v noci na jeho Twitteru. S novým prezidentem bude svět plný Trumpot," míní budoucí ambasador v USA, přičemž slíbil, že udělá vše pro to, aby to Česko nesemlelo.

Twitterový král

Publicista Martin Weiss dodal, že Trump se nikdy nezajímal o politologické výklady světa, fungování samospráv nebo teorie vyvažování pilířů moci. „Někdo už s nadsázkou řekl, že Americe bude vládnout vojensko-průmyslově-twitterový komplex. V jeho případě zapomeňme na kritiku konfliktu zájmů, nepotismu a na poučky Friedricha von Hayeka, lépe si bude pustit Kmotra nebo Rodinu Sopranů," míní Weiss. Připomněl i fakt, že Trump se sice prezentoval jako odhodlaný bojovník s establishmentem, ale v jeho týmu zasedly jeho symboly, konkrétně lidé od Goldman Sachs, kteří to „dobře odhadli, včas ho finančně podpořili a zajistili si tak místa ve vládě". Podle Weisse se v období 45. prezidenta USA bude dobře dařit i velkým firmám. Stačí, když poslechnou, co jim vzkazuje ve svých tweetech.

Podle dalšího exvelvyslance ve Washingtonu Alexandra Vondry Trump bude chtít vytvořit alespoň část ze slíbeného milionu pracovních míst. „Kluci, návrat domů z Číny a Mexika," vzkázal některým byznysmenům. Otázka je, jak je bude motivovat, zda snížením daní, nebo zavedením cel a tarifů. K tomu druhému nebude potřebovat Kongres, takže je to pravděpodobnější," myslí si Vondra. Stejnou obavu má i Žantovský, který varuje, že druhou tváří protekcionismu obvykle bývá vypjatý nacionalismus.

Pozor na dohodu velmocí

Všichni účastníci panelu se shodli, že Trump se soustředí hlavně na domácí scénu a v té zahraniční se pokusí udělat výhodnou dohodu s Čínou, k čemuž využije Moskvu. „My musíme dbát, abychom se nestali součástí dealu USA s Ruskem," uvedl Hynek Kmoníček. „Vztah Trumpa s Putinem nic dobrého pro EU nevěstí, dohodu s ním může zobchodovat jen za Blízký východ nebo Evropu," přidal se Žantovský s tím, že je hlavně na nás, zda se dokážeme o sebe postarat. „Závazky v NATO bude Trump plnit jen tehdy, pokud my dodržíme svoje a budeme odvádět dvě procenta z rozpočtu na armádu. To se ale neděje, ministr obrany Stropnický nevyčerpal ani to, co měl k dispozici, v pokladně mu zůstaly čtyři miliardy. Tohle Trump tolerovat nebude, zvláště když už se nebudeme moci opírat o zahraniční mise, v nichž umírali naši vojáci, což Američané ctili," uvedl exministr obrany Vondra.

Kmoníček také připomněl Trumpovu zálibu v generálech, jimiž se Trump obklopil: „Vojáci vidí svět jednoduše, polarizovaně, což mu vyhovuje."

Selhání republikánů

Diskutující se vrátili k Trumpově kampani. Podle šéfa ODS Petra Fialy se Trump jako silná osobnost dokázal prosadit navzdory mainstreamu, překonal silnou ideologickou mediální masáž. Vondra dodal, že poučení si musí vzít i české strany, neboť v Trumpově kampani sehrály důležitou roli sociální sítě. A Martin Weiss přidal ještě jeden postřeh. „ Selhala i Republikánská strana, která nezachytila změnu nálad a nepochopila, že donekonečna omílané sliby o snižování daní jí vítězství nezajistí. Republikánům vyhovoval Reaganův katechismus, protože se zhostili role inkvizitorů, ale když se objevila Trumpova armáda kacířů, neměli na souboj žaludek."