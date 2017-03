S umělým oplodněním pomáhají Češkám bratranci

Blíží se jim čtyřicítka, nemají manžela, přesto by chtěly miminko. Umělé oplodnění ale podstoupit nesmí, zákon to ženám bez partnera nedovoluje. Řada z nich to proto vyřeší po svém: domluví se s bratrancem nebo strýcem. To by se mělo změnit.

Poslanci navrhli zpřísnit podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství zárodečných buněk.

Podle poslance a gynekologa Pavla Antonína (ČSSD) mají dítě se vzdáleným rodinným příslušníkem stovky českých žen – ať už papírově, nebo doopravdy. Také čtěte: Češi plýtvají s antibiotiky. Ministerstvo chystá kontroly „Pokud žena nemůže najít partnera, se kterým by mohla mít dítě, pořídí si miminko na klinice reprodukční medicíny. Tam se ale nemůže vydat sama," popisuje Pavel Antonín, který je primářem Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. S případy, kdy ženě pomůže bratranec, se prý v ambulanci setkává dnes a denně. O ženách, které nosí děti svých příbuzných, slyšel také další poslanec a gynekolog Bohuslav Svoboda (ODS). „Osobně jsem se s tím sice nesetkal, protože Praha je v tomto jiná, ale dít se to může," přiznal. Zákon totiž otcovství vzdálených příbuzných nezakazuje. Také čtěte: Chybí v lékárnách konopí? Vypěstujte si ho sami, navrhují odborníci „Navíc riziko, že bude dítě trpět genetickou vadou, není o nic vyšší než jako běžně v populaci," doplnil lékař. Do budoucna ale dostanou ženy bez partnera i jinou šanci. Poslanci dali zelenou návrhu zákona, podle kterého si budou moci pořídit dítě s anonymním dárcem spermatu i ony. „Je to lepší než je nutit, aby si našly někoho na ulici. Nebo aby přemlouvaly rodinu," vysvětlují zákonodárci. Zákon se stejně obchází, argumentovali i přes nesouhlas ministerstva zdravotnictví. Kromě toho je podle nich nutné podporovat porodnost. Další návrh, podle kterého měli dárci naopak vystoupit z anonymity, poslanci odmítli. „V takovém případě by spousta lidí, kteří dnes neplodným párům pomáhají počít, skončila. Na jméno to nikdo nedělat nebude," vysvětluje Svoboda. Dnes je to podle něj hlavně přivýdělek mladých studentů. Podle České gyneko-logicko-porodnické společnosti se v Česku každoročně narodí díky metodám asistované reprodukce asi pět procent dětí. Z toho čtvrt procenta vznikne díky darovaným pohlavním buňkám. Také čtěte: Jedovatý amalgám zmizí. Ošetření zubů se prodraží o miliardy

