S úrovní vzdělávání ve školách jsou Češi převážně spokojení

Praha – Ve věku 87 let dnes v Praze zemřela signatářka Charty 77 Libuše Šilhánová, informovala její dcera Kateřina Šilhánová. Novinářka a socioložka, která byla desítky let aktivní na poli obrany lidských práv, patřila mezi zakladatele Československého helsinského výboru, několik let pak stála v jeho čele. V roce 2001 ji prezident Václav Havel vyznamenal medailí Za zásluhy.