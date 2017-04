S žalobou na Prahu asociace provozovatelů vozítek segway neuspěla

S žalobou na Prahu, jejíž představitelé vydali loni vyhlášku zakazující vjezd vozítek typu segway do širšího centra metropole, neuspěla v pátek u Městského soudu v Praze asociace provozovatelů těchto dopravních prostředků. U soudu to šlo rychle a bez toho, že by se nějak detailně probíraly souvislosti. Soudkyně Eva Pechová uvedla, že nařízení obce nepodléhá přezkumu soudem – podat proti němu žalobu tak není možné. To, jak hlavní město postupovalo, podle soudu vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích

dnes 12:49 SDÍLEJ:

Letní odhlasování vyhlášky a následné rozmístění zákazových značek zakazujících vjezd samovyvažovacích segwayů nejen do historického centra metropole, ale i do řady sousedních lokalit se loni počátkem zimy stalo reakcí na počínání některých turistů. Ti na vozítkách z půjčoven drandili Prahou rychle a bezohledně, přičemž nebrali ohled na chodce; byly dokonce zaznamenány i střety se zraněním. ČTĚTE TAKÉ: Pražský městský soud už obdržel žalobu na magistrát kvůli segwayům Plošný zákaz není problém, řekl soud To, že k problémům skutečně docházelo a nějaká regulace provozu segwayů by byla na místě, připouštěla i část provozovatelů půjčoven. Asociace sdružující firmy podnikající právě se segwayi se ovšem ohrazovala proti tomu, že Praha místo toto, aby dokázala vynutit dodržování jasně stanovených pravidel, volila plošný zákaz vjezdu na vymezené území – a proti tomuto postupu byla zaměřena i podaná žaloba. Soud ovšem konstatoval, že plošný zákaz není problém; alespoň z pohledu paragrafů. Aby neprovokovali, přestali segwaye v centru Prahy využívat i strážníci (ve své výbavě tyhle vozítka skutečně mají i policejní složky), i když na ně se zákaz nevztahuje. ČTĚTE TAKÉ: Asociace segway žaluje Prahu kvůli zákazu vjezdu do centra Provoz segwayů se částečně přesunul do lokalit, kde zákaz neplatí – především na území Prahy 2. Novou nabídkou pro turisty se v centru metropole staly elektrické koloběžky, pronajímané některými z bývalých segwayářů. I ty budí emoce, když se občas objevují na chodnících. Provozovatelé ovšem trvají na tom, že dbají na to, aby klienti využívali pouze trasy, na něž smějí jízdní kola.

Autor: Milan Holakovský