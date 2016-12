Samozvaný stát Liberland otevřel stálou kancelář v Praze

Praha - Samozvaný stát Liberland ve středu v Praze otevřel svou stálou reprezentační kancelář, která by měla rozvíjet vztahy s politiky a diplomaty v Česku a zajišťovat servis Čechům, kteří požádali o liberlandské občanství. Na tiskové konferenci to oznámil Vít Jedlička, který nový stát vyhlásil loni v dubnu na sporném území mezi Srbskem a Chorvatskem. Zároveň představil nové členy liberlandské vlády.

Vít Jedlička.Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Kancelář Liberlandu leží nedaleko parku Grébovka ve vile, která v minulosti sloužila jako rezidence dánského velvyslance. Díky vzniku kanceláře bude pokračovat diplomatická tradice budovy, míní Jedlička.

Ministrem zahraničí se stal Američan

O občanství Liberlandu podle něj dosud požádalo 10 tisíc Čechů. Z celého světa zaznamenal samozvaný stát 115.000 žádostí o občanství. Celkem ve světě vzniklo přes 80 zastupitelských úřadů Liberlandu, jeden z nich vytvořil ve svém domě šéf italského opozičního a populistického Hnutí pěti hvězd Beppe Grillo.

Jedlička ve středu také představil nové dva ministry Liberlandu. Ministrem zahraničí se stal Američan Thomas Walls, který v minulosti působil na velvyslanectví Spojených států v Berlíně a jehož hlavním cílem bude snaha o navazování diplomatických vztahů se státy světa.

Jedlička vyhlásil stát loni v dubnu

Ministrem vnitra je Slovinec Denis Pirc, který si jako jeden z cílů vytkl zavedení registračních značek pro vozidla občanů Liberlandu. Vydávat by se podle něj měly začít v lednu příštího roku.

Jedlička vyhlásil Liberland loni 13. dubna na území v meandru Dunaje, které podle něj nepatří nikomu. Lokalita je předmětem hraničního sporu mezi Srbskem a Chorvatskem.

Liberland loni představil tři ministry

Podle Chorvatů patří Srbsku, které to však odmítá, protože by jinak přišlo o řadu dalších sporných území kolem Dunaje. Experti na mezinárodní právo se shodují v tom, že Liberland vznikl na území, kde nejsou přesně vytyčené hranice, neznamená to ale, že nikomu nepatří.

Stát loni v prosinci představil tři ministry, letos v březnu seznámil novináře s novou měnou země nazvanou Merit a první firmou registrovanou v tamním rejstříku.

