Sanitky na Děčínsku si pomáhají, pacienty překládají na benzínce

Děčínsko – Řada pacientů, které sanitka převážela ze Šluknovska do děčínské nebo ústecké nemocnice, se setkala s neobvyklou situací – během cesty je zdravotníci přeložili do jiné sanitky.

BENZÍNKA V CHŘIBSKÉ. Tuto čerpací stanici v Chřibské využívá záchranka pro překládání pacientů při převozu do Děčína. Foto: Deník/Karel Pech

Na čerpací stanici na okraji Chřibské stojí sanitka záchranné služby, která před okamžikem přijela z nedaleké České Kamenice. Po chvíli přijíždí druhá. Obě otvírají dveře, zdravotníci rychle přeloží pacienta a sanitky během okamžiku opět odjíždí pryč. Jedna na Děčín, druhá na Rumburk.

„Nemohu říct, že bychom podobné překládky dělali denně, ale jedná se o standardní záležitost. Tento systém, nazvaný Domino, využívají zdravotnické záchranné služby ve více regionech," říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník.



Děčínsko je svou rozlohou a vzdálenostmi atypické. Děčín s velkou nemocnicí leží na jeho samotném okraji, z některých obcí by musela sanitka urazit i šedesát kilometrů jen v jednom směru. Mohlo by se tak velmi snadno stát, že by mohla být i dvě hodiny mimo dosah oblasti, ve které má zasahovat.





„Právě kvůli dodržení dvaceti minut na dojezd, které nám nařizuje zákon, systému Domino využíváme. Ale vždy je na prvním místě zdravotní stav pacienta. Pokud neumožňuje přeložení do jiné sanitky, jede s ním sanitka třeba z Velkého Šenova až do Děčína," zdůrazňuje Prokop Voleník.



Pokud například sanitka převáží do děčínského iktového centra pacienta s mrtvicí, který je při vědomí, sám dýchá a komunikuje, je možné jej přeložit.

„Vždy musíme mít na paměti, že může během dlouhého výjezdu dojít například k závažné dopravní nehodě nebo dokonce k srdeční zástavě, kdy hraje roli každá vteřina," přibližuje důležitost systému Domino Voleník.



Ale ani v takovém případě nezůstane žádná oblast Šluknovska nepokrytá, mohou totiž do ní vyrazit sanitky ze sousedního výjezdu.



„U těch opravdu vážných případů vysíláme leteckou záchrannou službu, takže následné překládání pacientů, případně velmi dlouhý výjezd sanitky mimo její oblast, odpadá," dodává Voleník.

