Savčenková pro Deník: Ukrajinský systém je nenávratně zkažený

V zahraničí přitahuje Ukrajinka Nadija Savčenková větší pozornost než doma. Tam si vysloužila pověst političky, která bojuje proti všemu a všem. Tři dny strávila v České republice.

Do Prahy přijela také proto, aby poděkovala všem, kteří jí u nás během jejího dvouletého věznění v Rusku vyjadřovali podporu. Zmínila se o dopise, který jí do věznice z Česka doputoval. „Pisatelé se omlouvali za vašeho prezidenta, který řekl, že nemůže posoudit, jestli jsem někoho zabila, nebo ne, a že si počká na verdikt soudu. Souhlasím s tím, že to on opravdu vědět nemohl. Nej-horší na tom je, že věří, že v Rusku existuje něco jako spravedlivý soud," řekla při včerejším setkání s novináři. Schůzku s naší hlavou státu, aby mu vysvětlila své postoje, ale neplánovala.

Prezidenti by neměli nic podceňovat

Prostřednictvím médií mu však vzkázala: „Prezident jako hlava státu by měl lépe analyzovat situaci, aby pochopil, odkud jeho zemi hrozí nebezpečí. Ukrajina to svého času podcenila a pak nás překvapilo, když Rusko zabralo Krym a rozpoutalo válku," uvedla.

V prosinci 2016 se Sav-čenková, nazývaná neřízenou střelou nebo Johankou z Arku, rozešla ve zlém s parlamentní frakcí expremiérky Julie Tymošenkové, která pilotku dala na kandidátku ještě v době, kdy si odpykávala dvaadvacetiletý trest v ruském vězení. Brzo po návratu a vstupu do vysoké politiky však obtížně hledala společnou řeč jak s vlastními, tak i konkurenčními poslanci. Důvodem roztržky se stala skutečnost, že se Savčenková setkala s vůdci proruských separatistů Alexandrem Zacharčenkem a Igorem Plotnickým. Savčenková založila vlastní politickou platformu RUNA. V parlamentu se z ní ale stal solitér a u veřejnosti její nové uskupení zatím nezabodovalo.

25 let po špatné cestě

Deník se jí zeptal, jak chce prosazovat své politické cíle, pokud nemá v parlamentu silné politické zázemí a ani její seskupení zatím nenašlo ve veřejnosti dostatečnou odezvu.

„Chtěla bych především upozornit, že to není strana, je to zatím občanská platforma, aby zničila stranický systém, který na Ukrajině v současnosti existuje a který je nenávratně zkažený. Jejím posláním je, aby spojila tisíce Ukrajinců, kteří vědí, která cesta, spravedlnost i revoluce na Majdanu jsou správné. Aby se konečně vydali po této cestě, po které nás celých pětadvacet let odmítá ukrajinská vláda vést. Tato cesta rozšířené demokracie má hodně příznivců, což vy u vás nemůžete vědět, protože se o tom v ukrajinských médiích nemluví," dodala Savčenková.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

