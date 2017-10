Sázka na přípravu učňů ve firmách není všelékem

/INFOGRAFIKA/ Duální vzdělávání je hitem letošních voleb. Jednostranná praxe není řešení, varuje odborník.

Kdo chce jít na řemeslo nebo do fabriky, měl by praktickou výuku absolvovat hlavně v terénu. Tento apel se stal hitem školských kapitol volebních programů. „Podpoříme otevřený a pružný systém odborného vzdělávání,“ slibují sociální demokraté. Komunisté žádají „státem řízené vzdělávání, orientované technicky dle zájmů zaměstnavatelů“. ODS chce do učňovského a odborného školství „zapojit zaměstnavatele včetně drobných živnostníků“. A hnutí ANO hodlá „teoretickou rovinu vzdělávání propojit s praktickými poznatky“.

PODPORA RESORTU

Snahám politiků vyšlo naproti ministerstvo školství, jehož šéf Stanislav Štech (za ČSSD) počátkem října podepsal dokument o podpoře duálního vzdělávání. „Jsem rád, že dosavadní spolupráci mezi ministerstvem a zaměstnavateli posouváme podepsáním Memoranda v Moravskoslezském kraji na vyšší úroveň. Konkrétní firmy budou spolupracovat s konkrétními školami a výsledky tohoto projektu budeme moci využít i v dalších krajích při podpoře prvků duálního vzdělávání,“ uvedl ministr školství.

Podobné úvahy nejsou přitom nové. O cestu naznačeným směrem usilovali už ministři školství a průmyslu v Nečasově vládě Petr Fiala a Martin Kuba (oba ODS), kteří prosazovali zákon o podpoře praktické výchovy učňů přímo ve firmách pomocí systému daňových úlev. „Předloha bohužel skončila ve sněmovně, což je velká škoda. Ze své praxe i kontaktů s jihočeskými podnikateli v oboru strojírenství vím, že šikovných absolventů je obrovský nedostatek. Oni mají určité teoretické znalosti a umějí zacházet třeba s ponkem ve školní dílně, ale to naprosto nestačí. Je třeba, aby si během školy osahali moderní výrobu a byli připraveni pro praxi. Bez pobídek od státu do toho ale byznys nepůjde,“ řekl Deníku Kuba.

S tímto pohledem se ztotožňuje i ředitel pražské Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček. Zapojení soukromých podniků do výuky je podle něj potřebné, ale musí být promyšlené.

NEJÍT ODE ZDI KE ZDI

„Duální vzdělávání je skvělá věc, avšak není to všespásné. Kdyby například zedníky připravovaly velké stavební firmy, vychovají samé betonáře. O klasickou zedničinu, třeba zazdívání oken a dveří, by tam učni nezavadili. Naši žáci musejí přicházet do kontaktu se všemi pracemi, které jsou obsaženy ve vzdělávacích programech, nesmí to být jednostranné,“ řekl Deníku Janeček. Podle něj je zapojování firem, kde se děti seznámí s reálnou výrobou, žádoucím krokem, ale v kompletním přesunu praxe do fabrik budoucnost nevidí. „Naši mistři chodí po pracovištích a hlídají, aby si učni osahali všechno. Budoucí zahradníci umějí založit sad, ale také vázat svatební kytice. Ve vzdělávání není dobré jít ode zdi ke zdi, ale dát se zlatou střední cestou,“ míní Janeček.

Tu budou muset politici najít, protože podle odhadu Hospodářské komory chybí v ČR až 300 tisíc řemeslníků.