Schváleno. Sněmovna odsouhlasila novelu proti diskriminaci pracovníků z EU

Úřad ombudsmanky zřejmě dostane pravomoc kontrolovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí Evropské unie nejsou v Česku diskriminováni kvůli cizí státní příslušnosti. Předpokládá to novela antidiskriminačního zákona, kterou dnes schválila Sněmovna. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Novela přejímá do českého právního řádu evropskou směrnici a má zaručit cizincům z ostatních unijních zemí i jejich rodinným příslušníkům právo na rovný přístup k zaměstnání a k sociálním a daňovým výhodám. Stejné právo by měli mít Češi v ostatních státech unie.

Sněmovna v souladu s postojem ministra Jana Chvojky (ČSSD) a garančního petičního výboru nepřijala úpravy ústavně-právního výboru. Právní výbor neprosadil, aby úřad ombudsmanky nebyl povinen provádět průzkumy a rozbory výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie a vydávat zprávy o jeho naplňování. Chvojka uvedl, že tyto návrhy mění navrhovanou působnost veřejného ochránce práv v rozporu se směrnicí.

Sněmovna jen posunula účinnost novely na leden příštího roku, když se původně předpokládala od loňského května. Ve Sněmovně norma leží od předloňského prosince.

Přístup k pracovním místům bývá podle vlády omezován požadavkem na určitou státní příslušnost. Zaměstnavatelé například neuznávají předchozí odborné zkušenosti zahraničních pracovníků nebo kvalifikace získané v jiném členském státě, případně dávají nepřiměřené požadavky na znalost českého jazyka.

Ve Sněmovně získala novela podporu 99 ze 115 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Pokud by ji však Senát nebo prezident dolní komoře vrátil, neplatila by. Vzhledem k říjnovým parlamentním volbám by ji nynější Sněmovna už nestihla znovu posoudit.