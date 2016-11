Schwarzenberg: Hofer by mohl obrátit rakouské kormidlo na východ

Vídeň/Praha - Kandidát pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer by se v případě svého vítězství v nadcházejících prezidentských volbách mohl pokusit obrátit kormidlo rakouské politiky směrem na východ. V rozhovoru to uvedl předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Karel SchwarzenbergFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

Mnoho Rakušanů podle něj nebude tuto neděli hlasovat pro někoho, ale proti někomu. Hoferův soupeř, nezávislý kandidát s podporou strany Zelených Alexander Van der Bellen, je nepřijatelný hlavně pro konzervativní katolíky na venkově, výraznou podporu má naopak ve velkých městech, uvedl Schwarzenberg, který v Rakousku desítky let žil a do země stále jezdí za rodinou a přáteli.

"Mohl bych si velice dobře představit, že by se (Hofer) snažil - jako náš prezident - zvrátit kormidlo směrem na východ," řekl Schwarzenberg. Vstřícný vztah FPÖ, jíž je Hofer místopředsedou, je podle něj známý. FPÖ se na stranu Ruska stavěla například během krize kolem okupovaného ukrajinského poloostrova Krym. Sám Hofer se během kampaně několikrát vyslovil pro ukončení protiruských sankcí EU. Jeho rival Van der Bellen je naopak vůči Rusku značně kritický a orientuje se spíše na Západ.

Volba menšího zla

Vybrat si mezi dvěma kandidáty, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, je podle Schwarzenberga pro mnohé Rakušany volbou menšího zla. Zatímco Van der Bellena podporují lidé ve velkých městech, Hofera budou podle něj volit především obyvatelé venkova. Poměr sil se ale podle českého exministra zahraničí může změnit v důsledku nějaké neočekávané události. "Když nějaký uprchlík znásilní nějakou třináctiletou holku, vyhraje Hofer," řekl. Záležet ale také bude na volební účasti a klání by nakonec podle něj mohlo rozhodnout třeba i nepříznivé počasí.

Už to, že do druhého kola postoupili kandidáti podporovaní dvěma menšími opozičními stranami a oba kandidáti vládních stran - sociálních demokratů a lidovců - dostali v prvním kole shodně jen kolem 11 procent hlasů, svědčí podle Schwarzenberga o tom, jak jsou Rakušané naštvaní. Stejně jako v Británii nebo v USA se lidé v Rakousku zlobí na ty, které vnímají jako součást "politického establishmentu", řekl Schwarzenberg.

Vzpoura proti establishmentu

Norbert Hofer ale podle českého exministra mohl svou kampaň založit na vzpouře proti establishmentu, jak to učinil například budoucí americký prezident Donald Trump, pouze omezeně. V rakouské politice totiž působí již od devadesátých let. "Je v rámci své strany stará struktura," řekl o Hoferovi Schwarzenberg. Vždy podle něj ale záleží na tom, "jak to prodáte". "Tady (v ČR) taky máme politika, který tvrdí, že není politik. Tam FPÖ tvrdí, že jsou čistá opozice," dodal poslanec a upozornil, že strana působí v několika zemských vládách.

Také označování Hofera jako "rakouského Trumpa" podle něj pokulhává. "Typově jsou úplně odlišní," řekl. Trump podle něj naštval spoustu lidí svou neurvalostí, sprostými výroky a hulvátstvím. Hoferovo vystupování je naopak neobyčejně "zdvořilé a vstřícné". Názory obou politikou jsou ale v něčem podobné, připustil Schwarzenberg.

Ve vztazích Rakouska a Česka se podle něj příliš nezmění, ať už zvítězí kterýkoli z kandidátů. Větší vliv by podle něj mělo to, pokud by po prezidentských volbách následovaly předčasné volby parlamentní a v Národní radě se podstatně změnily poměry sil. Konání předčasných voleb přitom v posledních týdnech považuje za možné řada politologů.

Zářijovou návštěvu Norberta Hofera u českého prezidenta Miloše Zemana, kterou některá rakouská média kritizovala, Schwarzenberg neodsuzuje. Každý politik podle něj totiž v předvolební kampani využije veškeré možnosti, které se mu nabízejí. Kromě českého prezidenta navštívil Hofer také srbského prezidenta Tomislava Nikoliče. "Jak Srbsko, tak i český prezident mají - řekněme - užší vztah s Ruskem a kritický vztah vůči Západu a Americe," uvedl Schwarzenberg s tím, že právě výběr politiků, které si kandidát FPÖ vybral, o mnohém vypovídá.

Ve srovnání s kampaní před první přímou volbou prezidenta v České republice, do jejíhož druhého kola Schwarzenberg se současným prezidentem Zemanem postoupil, je rakouská kampaň podle něj zdvořilejší a ukázněnější. "Pomluvy tam jsou stejně, velké podrazy taky," uvedl. "Ale je to s takovou rakouskou uhlazeností," dodal.

Mezi členy Schwarzenbergovy rodiny a známými jsou podle něj voliči Alexandera Van der Bellena. "Hoferovce jsem ještě nepotkal," uvedl. Výsledek hlasování si exministr odhadnout netroufá. Bude opravdu těsné, řekl. "Jako bývalý ministr České republiky se nechci k tomu vyjadřovat," uvedl v odpovědi na toho, čí vítězství by si přál. Kdyby byl ale Rakušan, byla by prý jeho volba jednoznačná.