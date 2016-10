Schwarzenberg: Nedostatek idejí v politice odrazuje mladé

Praha - V politice se neobjevují nové ideje a politické strany se ve svých postojích velmi sbližují. To odrazuje mladé lidi od aktivní účasti v politickém životě, řekl dnes na mezinárodní konferenci Forum 2000 bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). Nezájem mladých ale podle něj poškozuje celou společnost.

Karel SchwarzenbergFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Problém je, že nemáme žádné nové ideje. Poslední nová politická idea přišla před 50 lety, a to bylo zelené hnutí," řekl Schwarzenberg. Od té doby podle něj strany pouze opakují stará témata, která ale už zcela neodpovídají potřebám současné společnosti. "Potýkáme se s nedostatkem idejí," uvedl.

Schwarzenberg také podotkl, že se strany stále víc programově sbližují. "Začaly si být natolik podobné, že se těžko rozlišuje, co je levice a co je pravice. A pokud není vidět rozdíl mezi stranami, proč by se pro ně měli lidé angažovat?" řekl. Připomněl také nízkou účast v krajských volbách v Česku, k nimž podle něj nepřišli především mladí voliči.

Nezájem podle něj není dobrý pro společnost. "Staří politici zůstávají v politice dlouho a nepřicházejí žádní mladí, kteří by je vytlačovali. To podle mě není správně," řekl Schwarzenberg. Dodal, že by to měli být právě mladí lidé, kdo přinese nové nápady do politiky.

Kritizoval přitom, že se mladí lidé o společenská témata nezajímají. "V minulosti všechny revoluce zahajovala studentská hnutí. Změny po roce 1989 by nebyly možné bez studentů," řekl. "Nyní v celé Evropě vidíme krizový vývoj, ale žádné studentské hnutí zde není. Poprvé v historii se studenti zřejmě soustřeďují jen na studium a na zábavu o prázdninách," uvedl Schwarzenberg.