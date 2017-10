Karel Schwarzenberg: Nikde se tak dobře netuneluje, jako když se staví tunel

/ROZHOVOR/ Radši se chci prát, než s lumpy tancovat. Úryvkem z Voskovcovy a Weichovy hry Těžká Barbora odpověděl pražský lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg na otázku Deníku, zda by šel do koaliční vlády s pravděpodobným vítězem ANO. Šéfa hnutí Andreje Babiše, který o sobě tvrdí, že není politik, pak srovnal s prostitutkou. O nadcházejících volbách jsme si povídali s jedničkou pražské kandidátky.

„To je, jako když jde holka čas od času s někým za peníze a tvrdila by, že není k***,“ řekl kníže Pražskému deníku.

Pražané vidí jako největší problém dopravu, a to nedostavěné okruhy a hluk, jak zjistil pro Deník exkluzivní průzkum SANEPu. Souhlasíte?

Když jsem byl senátorem za Prahu 6, tak jsem zjistil, že okruh chceme udělat pořád ještě podle původních plánů říšského úřadu. Na plánování okruhu se vlastně nic nezměnilo.

Takže je to stejné od 30. let?

Ano. Jenže Praha se změnila. A otázka pro mě je, kde tam okruh udělat, kudy ho vést. Já mám obavy, že nikde nejde tak dobře tunelovat, jako když se staví tunel. Proto nejsem pro tuto variantu. Nikdy nevíte, co při takové stavbě objevíte. Najednou tam prosákne někde voda a hned se stavba začne prodražovat.

Ale nejde to přece donekonečna odkládat, někdo musí mít politickou odpovědnost a říct, jak se to postaví a kdy. Jak to popohnat?

Konečně by měl být hotov Metropolitní plán. Poněvadž tím, že není, se vše brzdí. Ne, že by se měly zastavět v Praze poslední zelené plochy, to považuji za nesmysl, ale měly by být jasné podmínky, kde stavět. A nemělo by se to měnit s každou vládou, která nastoupí.

Co s tím uděláte z parlamentní půdy?

Nic moc. Je to městská záležitost.

Stát by měl klíčové stavby v Praze zainvestovat. Myslí si někteří lídři z jiných stran. Souhlasíte s tím?

Ne. Stát musí peníze rozdělit spravedlivě. Je jedno, jestli jde o Uherský Brod nebo Cheb. Nemůže investovat pouze do hlavního města. To nejde. Všude, kam se díváme, máme nedodělané dálnice. Nemáme dokončené rychlotratě. Vlakem tu jezdíme jak v devatenáctém století. Nejde se dívat jen na Prahu.

Takže si na to musí Praha vydělat sama?

Praha může požádat stát o spolufinancování, ale nemůže to celé platit stát.

Podle lídrů do hlavního města jezdí turisté víc než třeba do Náchoda. Tudíž by stát klíčové stavby, jako je metro D, prodloužení na letiště či okruhy financovat měl.

A Praha na turistech taky víc vydělává než jiná města.

Jak se stavíte k zákonu o liniových stavbách, který by jasně určil priority ve výstavě dopravní infrastruktury v České republice?

Jsem pro, aby byl co nejdříve přijat.

Druhým často zmiňovaným problémem Pražanů jsou vysoké ceny bydlení. Jak ovlivníte, aby se stavělo víc bytů, a tak klesaly ceny nájemného i koupě vlastního bydlení?

Tady zase narážíme na Metropolitní plán. Dokud nevím, kde se může stavět, tak se prostě nemůže stavět. Konec. S tím nic sněmovna neudělá, to musí Praha.

Metropolitní plán blokují Zelení, jak tvrdí opozice na magistrátu…

Koalice se musí dohodnout. Dokud se nedohodne, dál se nepohneme. Anebo nová koalice po komunálních volbách za rok musí mít jasný zájem Metropolitní plán dotáhnout. Buď se domluví, nebo se poperou. Já vám řeknu jedno, Metropolitní plán musí být. V čem ale se Zelenými souhlasím je, že nejsem pro zastavění posledních zelených ploch.

Máme týden do voleb, jak hodnotíte svoji kampaň?

Nikoli špatně. Přicházejí mladí lidé, noví lidé, což je zajímavé. Nemůžu si stěžovat na nezájem. Není to samozřejmě nadšení, jaké bylo v prezidentské volbě, to bylo opravdu ohromné. Ale zajímavé je, že k nám přicházejí i noví členové.

Kdo je Karel SchwarzenbergNarodil se 10. prosince 1937

Pochází z orlické větve rodu Schwarzenbergerů. Jeho dědičný šlechtický titul je kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a lankrabě klettgavský.

Je čestným předsedou TOP 09, bývalým senátorem, ministrem zahraničí a kancléřem Václava Havla

V přímé volbě prezidenta v roce 2013 skončil druhý za současnou hlavou státu Milošem Zemanem.

Trvalý pobyt má v křivoklátských lesích na zámku Dřevíč v obci Sýkořice u Rakovníka.

Setkávám se s postojem, že lidé nepůjdou k volbám parlamentním, ale prezidenta volit půjdou. Co byste jim vzkázal?

Měli by víc přemýšlet. Nejít k volbám, je vždy podpora extremistických stran. Neboť jejich voliči přijdou vždy. Tedy, když chcete podpořit Tomia Okamuru a Andreje Babiše, pak k volbám nemusíte, protože i tak vyhraje ANO a Okamura. Je to vaše rozhodnutí nevolit. Ale vyhrají téměř jistě ti, koho byste nevolili. Tak to prostě je. Že jsou lidi z tradičních stran zklamaní, to může být i pravda, neznamená to ale, že by neměli hodit svůj hlas. Protože tím, že nepůjdou, volí ty největší hajzly.

Lidi jsou ale znechucení politikou, stačí vyslechnout pár rozhovorů v hospodě, podívat se na volební účast. Existuje něco, co by to změnilo?

Podívejte se, z toho těží právě malé, extrémistické, prapodivné strany. Na první pohled nabízejí nové ksichty. My doplácíme na léta hojnosti. Mnoho nadějných a nadaných lidí je lépe placeno ve firmách, než kdyby pracovali pro stát. Nejlepší politici byli po válce.

Dnes se do politiky hrnou lidi, kteří jsou omyl přírody, v zaměstnání ani v podnikání neuspěli, tak se holt dali na politiku. A s tím souvisí to, proč by na druhou stranu někdo schopný vstupoval do politiky, když se na něj bude pohlížet jako na lotra.

Do jaké kategorie byste zařadil Andreje Babiše. Ten před čtyřmi lety tvrdil, že není politik, že není jako vy, tradiční politici, nepotřebuje krást, protože má peněz dost a chce makat…

Babiš byl politik už od začátku a velmi nadaný. Když to řemeslo děláte, tak jste politik. To je, jako když jde holka čas od času s někým za peníze a tvrdila by, že není k***. Já jsem v životě poznal několik boháčů a miliardářů. Nikdy jsem nezažil, že by některý z nich řekl, že má peněz dost.

Takže by TOP 09 do vlády s Andrejem Babišem nešla?

Jsou tři strany, s kterými bychom nešli. To je KSČM, noční můra (Tomio Okamura pozn. red.) SPD a ANO. To nejsou demokratické strany, nejsou to partneři.

Takže se nejspíš smíříte s rolí v opozici, protože hnutí ANO nejspíš vyhraje?

Ano. Většinu asi s ODS a ČSSD neposkládáme. Ale někdy je lepší být v opozici, než skládat za každou cenu vládu.

Uvažujete o tom, že byste vytvořili antibabišovskou koalici?

Smíříme se s opozicí. Odpovím vám na to úryvkem písně z Těžké Barbory. Radši se chci prát, než s lumpy tancovat.

