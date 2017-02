Sdílený obchod nabízí i prostor pro setkávání. Vznik podnítily zázvorové bonbóny

Brno - Nabízí malým výrobcům místo pro jejich zboží, které za ně pak prodávají. V centru Brna a za nízký poplatek.

Podle zakladatelek patří kvalitní výrobky do centra dění na Moravském náměstí.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Počáteční obavy o udržení obchodu vystřídal velký zájem zákazníků i prodejců. Do sdíleného obchodu Place store na Moravském náměstí v Brně se k Evě Bergové a Kateřině Helánové lidé po třech měsících od otevření pro netradiční zboží vrací.

Oblíbili si trička s vtipnými motivy Brna i zubní pastu s příchutí pálivých papriček. „Líbily se nám sezónní trhy. Jejich nabídku i zajímavou atmosféru chceme dopřávat lidem celoročně," uvedla Helánová.

Sdílený obchod Place store Brno

∙ nachází se na Moravském náměstí vedle kina Scala

∙ prodejní místo si v něm může pronajmout každý, kdo chce prodávat vlastní výrobky

∙ s obchodem spolupracuje zatím 81 prodejců

∙ důležitá je jedinečnost zboží, které nemusí splňovat žádné další podmínky, například nemusí být ručně vyráběné

∙ orientační cena za prodejní místo je od jednoho do tří tisíc korun

∙ majitelky se na však na ceně domlouvají jednotlivě s každým prodejcem

Obchod by podle majitelek neměl sloužit jen k prodeji zboží zákazníkům. „Uspořádaly jsme vernisáž a zkoušely tvořivé dílny. Vytváříme tím prostor pro setkávání lidí, především výrobců a zákazníků, kteří se mezi sebou můžou nezávazně bavit," popsaly autorky.

Na únor plánují další akce i přednášky. Na nich by se měli podílet i výrobci, kteří s obchodem spolupracují.

Vznik sdíleného prostoru podle Bergové podnítily ručně vyráběné zázvorové bonbony. Její rodina si je oblíbila natolik, že pro ně jezdila přes celé Brno. „Když jsme se autorky ptali, proč je neprodává v nějakém kamenném obchodě, řekla, že bychom si je pak nekoupili. Byly by příliš drahé. Tomu se právě v našem obchodě snažíme zabránit," sdělila Bergová.

Majitelky prodejnu výrobcům pronajímají po jednotlivých regálech a policích. Místo si tu může zaplatit každý a záleží jen na něm, jak velký prostor využije a na jak dlouho jej zaplatí. „Ceny domlouváme tak, aby byly výhodné i pro prodejce s drobným a levnějším zbožím," zmínila Bergová.

Prodejce obchod láká zejména umístěním na jednom z brněnských náměstí. „Spolupracujeme se zakladatelkami už od listopadu. Pro nás je Moravské náměstí zajímavým místem, jsme zákazníkům blíž. Usnadňují nám také prodej. Máme pak více času na vymýšlení nových nápadů a vylepšování značky," zhodnotil Daniel Mátl za značku Nosit Brno. Jeho trika s vtipnými potisky zákazníci v obchodě rádi vyhledávají.

Velkou výhodou pro obchodníky je také to, že se nemusí starat o přímý prodej. Stále však dostávají zpětnou vazbu. „Máme tu paní, která dělá nádherné klobouky. První měsíc se příliš neprodávaly, proto jsme jí poradily, aby na některé modely dala dvě stě korun slevu. Tak málo stačilo, aby se v dalším týdnu prodaly tři. Bez zpětné vazby by to nemusela zjistit," vysvětlila Bergová.

Nový obchod zkouší zejména mladší zákazníci. Ti se také nejčastěji do obchodu vrací. „Zboží je kvalitní, proto je také dražší. Na druhou stranu zde nekupuji každý den, ale jen jednou za čas, takže si za dobrou kosmetiku ráda připlatím," řekla studentka Lucie Trkanová.

S obchodem zatím spolupracuje jedenaosmdesát prodejců. Další se majitelkám hlásí každý den. „Proto se snažíme vybírat ty, kteří o své výrobky pečují. Kteří věci raději přivezou osobně a prohlédnou si jejich uskladnění. Na zboží je péče znát," dodala Helánová.

ANNA TIŠNOVSKÁ