Se stížnostmi na senátní volby neuspěl Úsvit ani republikáni

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost Úsvitu - Národní koalice na senátní volby v Ostravě. Neuspělo ani SPR-RSČ Miroslava Sládka. Stížnost republikánů zpochybňovala volby na Bruntálsku. Volební senát rozhodl neveřejně, ČTK výsledek zjistila z úřední desky. V Ostravě vyhrál senátní volby nezávislý Zdeněk Nytra, v Bruntálu kandidát ANO Ladislav Václavec.

Ilustrační foto.Foto: Deník/František Géla

Úsvitu vadilo to, že ostravský kandidát ANO Radim Babinec zveřejnil v den voleb na svém facebookovém profilu předvolební průzkum. Naznačoval dobrý výsledek kandidátky Úsvitu Aleny Vitáskové, což prý mohlo ovlivnit její potenciální podporovatele od reálné účasti ve volbách.

NSS obecně uznal, že zákonný zákaz zveřejňovat průzkumy těsně před hlasováním dopadá i na sociální sítě, byť v době přijetí zákona nic podobného jako Facebook neexistovalo. Těžko se ale podle soudců dá odhadovat, nakolik může zveřejnění průzkumu v sociální síti reálně ovlivnit volby.

Určitý efekt si prý lze představit u mimořádně sledovaných profilů velmi známých osobností. "Je však krajně nepravděpodobné a navrhovatel to ani netvrdí, že by facebookový profil lokálního politika měl skutečně takovou sledovanost a takový vliv," rozhodl soud. Vitásková by k postupu do druhého kola potřebovala o 1000 hlasů navíc, tolik jich průzkum sdílený na profilu jiného kandidáta podle soudu ovlivnit nemohl.

Republikáni vyslovili podezření na manipulaci s hlasy na Bruntálsku. Dokládali to počtem neplatných hlasů, který se prý vymyká průměru i statistické chybě. Podle NSS ale poměr platných i neplatných hlasů odpovídá ostatním senátním obvodům, kde se letos volilo.