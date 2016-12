Šedesátiny oslaví bývalý ministr a exsenátor Zdeněk Škromach

Praha - Zdeněk Škromach, který se narodil 31. prosince 1956, patří od půlky 90. let k nejviditelnějším postavám české sociální demokracie. Řadu let zasedal ve Sněmovně, čtyři roky působil jako ministr práce a sociálních věcí a v letech 2010 až 2016 byl senátorem za Hodonínsko. Poté, co senátorský mandát letos v říjnu neobhájil, své další uplatnění stále zvažuje.

Do politiky se rodák z Hodonína a někdejší elektromontér aktivně zapojil v polovině 90. let, kdy vstoupil do ČSSD (mezi roky 1982 až 1989 byl členem KSČ) a v červnu 1996 byl zvolen do Sněmovny. Po listopadu 1989 se nejprve angažoval v odborech, které mají ke straně tradičně blízko, vedl odboráře v Sigmě Hodonín (1989 až 1996), zasedal v předsednictvu Odborového svazu KOVO (1993 až 1999) a byl také členem sněmu ČMKOS (1994 až 2002). Ve Sněmovně působil až do zvolení senátorem. Uvnitř ČSSD si už v 90. letech vybudoval pevnou pozici, byl oceňován jako trpělivý a tvrdý vyjednávač a opakovaně se stal místopředsedou strany (1997 až 2000, 2001 až 2005 a 2009 až 2013). V minulosti se Škromach, který byl řadu let jedním z nejpopulárnějších představitelů strany, ucházel dokonce o křeslo předsedy, uvolněné v roce 2005 Vladimírem Špidlou. Už v prvním kole jej ale předstihl Stanislav Gross a Škromach poté neuspěl ani v souboji o post statutárního místopředsedy. Čtěte také: Škromach vzdal kariéru „bazénového maskota". Práci stále nemá Jako někdejší odborář se Zdeněk Škromach zajímal o sociální témata, ve Sněmovně zasedal ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, později pro sociální politiku (v letech 1998 až 2002 a 2006 až 2010 výbor vedl). V červenci 2002 se na čtyři roky stal ministrem práce a sociálních věcí, byl místopředsedou vlády (2004 až 2006) a na podzim 2005 také krátce vedl resort zdravotnictví. Po odchodu ČSSD do opozice byl ještě stínovým ministrem práce a sociálních věcí. V létě 2014 řekl, že uvažuje o své kandidatuře na prezidenta v roce 2018. "Určitě tady existuje prostor pro lidového prezidenta… Takže pokud se taková společenská zakázka objeví, tak to zvážím," prohlásil v Lidových novinách. Jeho slova ale nevyvolala příliš příznivou odezvu ani v ČSSD, Škromachovu kandidaturu odmítl třeba místopředseda strany Milan Chovanec, poslanec s současný ministr Jan Chvojka zase poznamenal, že Škromacha vidí jako "ne úplně reprezentativní osobu". Zdeněk Škromach je ženatý a má dvě děti. Přečtěte si: Senátor Škromach končí, porážku bere jako novou výzvu

