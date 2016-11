Sedm miliard. Vývoz českých zbraní vzrostl o 100 procent

Praha - Produkty, které mohou být zneužity pro výrobu zbraní hromadného ničení, vojenský materiál, výbušniny, nebezpečné chemikálie i sofistikované technologie. Lze vůbec uhlídat trh se smrtí?

Zbraně. Ilustrační foto. Foto: Policie ČR

Jaké byly poslední tři roky? Vynikající. Jinak dnes na tuto otázku český obchodník se zbraněmi ani odpovědět nemůže. „V roce 2013 jsme vyvezli vojenský materiál v hodnotě 286 milionů euro. V roce 2015 se hodnota vývozu vyšplhala na 549 milionů, což je přes 15 miliard korun, o sedm miliard více než před třemi lety. Jinými slovy – za poslední tři roky export vojenského materiálu z Česka vzrostl o sto procent," vyčíslil český export Martin Balcar z Amnesty International (AI).

Čeští obchodníci se soustředí na obchod se zeměmi, jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Irák nebo Uzbekistán. Jakým způsobem dohlížet na jejich obchody a regulovat světový zbrojařský trh řešili včera účastníci mezinárodní konference v Praze.

„Co nejefektivnější kontrola exportu strategických položek je v době rostoucí nestability na mezinárodní scéně důležitá i proto, že globální ekonomika a obchod jsou dnes extrémně provázané a sofistikované," řekl Aleš Vytečka z ministerstva zahraničí.

„České firmy se ve zpřísněném kontrolním režimu už dávno pohybují. Proto je pro nás výhodnější, když se regulace rozšíří na co nejvíce zemí. Uvítáme, když budou z trhu vyloučeni netransparentní a ilegální překupníci, kteří podnikatelské prostředí kazí," sdělil Dušan Švarc z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Dodal, že přísný kontrolní režim při prodeji zbraní a citlivého materiálu uplatňují všechny státy Evropské unie, Kanada i USA. Ilegální překupníci podle něj zpravidla pocházejí ze zemí, které mají volnější obchodní režim.

S tím ale Martin Balcar z AI nesouhlasí. Tvrdí, že eticky pochybné obchody dělají i čeští výrobci vojenského materiálu. Kupříkladu část zbraní, které Česko dodalo Iráku, skončila kvůli nedůsledné kontrole v rukou Islámského státu. Za nevhodný pokládá Balcar také český export do Saúdské Arábie.

„Za poslední tři roky jsme tam přivezli zbraně skoro za tři miliardy korun. A zatímco naše politiky to netrápí, tak v mnoha jiných státech probíhá diskuse, zda vývoz do Saúdské Arábie úplně nezakázat. Už to udělalo Holandsko a Švýcarsko," upozorňuje Balcar. Podotýká, že uplatňování kontrolních mechanismů v ČR selhává jednoduše proto, že se v obchodech se zbraněmi točí příliš mnoho peněz. Přestože si zbrojaři stále stěžují na to, že jim regulace ztrpčují život a připravují je o zisky, jejich obchody prudce rostou.

„Množství udělených licencí se zvýšilo, je otázkou, zda se také zvýšil počet úředníků licenční správy, kteří mají export kontrolovat. Domnívám se, že ne," konstatuje Balcar. Podle něj úředníci v současném počtu nemohou tak náročnou agendu zvládnout.

Lenka Králová