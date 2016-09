Šéf celníků odhadl, že přijme 200 až 300 nových zaměstnanců

Praha - Generální ředitel celní správy Milan Poulíček odhadl, že v příštím roce by se řady celníků mohly rozšířit o 200 až 300 nových zaměstnanců. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce připustil, že nábor související s rozšířením kompetencí celníků bude složitý, protože posily hledají i policisté či finanční správa. Popřel spekulace, že celníci budují stínovou policii.

Generální ředitel celní správy Milan Poulíček.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kvůli rozšíření kompetencí o dohled nad elektronickou evidencí tržeb, kontrolu hazardu a vyšetřování daňových úniků u DPH celníci podle České televize oficiálně plánují přijmout letos a příští rok 400 nových zaměstnanců, což představuje desetinu jejich současného stavu.

Celní správa loni nabrala přes sto lidí

„Bylo by to možné, kdyby ve stejné situaci nebyla policie a další státní orgány. (…) Takže to bude složité. Nemůžu říct přesně, kdy je nabereme, ale v tuto chvíli celní správa za letošní rok nabrala asi 170 nebo 180 nových lidí, takže když by to takto pokračovalo, kolem 200 až 300 lidí bychom mohli mít příští rok nabráno," řekl Poulíček.

Konkrétně pro oblast trestního řízení letos hodlá přijmout stovku nových zaměstnanců, stejný počet nováčků chce i v příštím roce. Pokud by se pak pravomoci celníků rozšířily i na vyšetřování trestných činů u přímých daní, chtěl by Poulíček do roku 2019 zvýšit počet zaměstnanců o dalších sto lidí.

Celníci přecházejí k policii

V souvislosti s úsilím o další rozšíření pravomocí odmítl, že by se celníci snažili „přetahovat" kolegy od policie. „Dnes přecházejí celníci k policii, oni si samozřejmě naše nejlepší lidi vytipují," podotkl. „Výměna kádrů" podle něj nebude davová.

O posílení pravomocí celníků při vyšetřování daňových trestných činů usiluje ministr financí Andrej Babiš, podporuje ho též ministr spravedlnosti Robert Pelikán (oba ANO). Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), pod kterého spadá policie, se postavil proti. Celní správa podle něj trestné činy vyšetřovat neumí a není na to připravena personálně ani odborně.