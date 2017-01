Šéf lékáren Dr.Max: Reklama spojená s léky u nás existuje historicky

Největší tuzemská lékárenská síť Dr.Max atakuje hranici 400 poboček. Tento měsíc otevíráme lékárny v Jaroměři a Stříbře, přírůstky představují v drtivé části úplně nově zřizované provozovny, podotýká generální ředitel Daniel Horák, který se vyjádřil k dotazům čtenářů Deníku.

Radši zajdu do lékárny než k doktorovi, jelikož to mám blíž. Akorát někdy zdržuju frontu. Jaký na to máte názor?

Děláme všechno pro to, aby se u nás pacienti cítili co nejlíp. Na jedné straně přestavujeme lékárny na míru našim klientům, na druhé motivujeme své zaměstnance, aby měli důvod u nás pracovat a tím pádem byli pacientům k dispozici v maximálním množství. Těší nás, že jsou lékárny Dr.Max pro pacienty přitažlivé, ale daň za to je někdy fronta. Je fakt, že ve špatné lékárně na frontu nenarazíte nikdy, protože lidé v tomto ohledu hlasují nohama. Těší nás, že raději zajdete s lehčími příznaky do lékárny než do ordinace – šetří to váš čas i veřejné peníze.

Lékárna u nás na Jižním Městě na poliklinice v Michnově ulici je zavřená. Byla sice ošklivá, ale aspoň blízko doktora. Jak dlouho ještě bude zavřeno?

Lékárna, kterou zmiňujete, se otevírá už toto pondělí. Zavřeno bylo proto, že se vzhledem jsme nebyli spokojení ani my. Přestavbu ale nelze uskutečnit za plného provozu. Některé lékárny Dr.Max už u nás fungují deset let, a na některých to, málo platné, začínalo být znát. Proto se už od loňska zaměřujeme na jejich modernizaci. Loni jsme přestavovali celkem sedmdesát lékáren, obdobný počet nás čeká i letos. Dočasně to znamená pro pacienty nepohodlí, za které se omlouváme, ale věřím, že změnu ocení.

Líbí se mi nové pastilky šalvěj, že jsou bez cukru. Ale na co je máte v letáku, když se to pak stejně nedá koupit?

Byla to nemilá situace, ale už by mělo být vše v pořádku. Zájem o tuto naši novinku nás překvapil a na několik dní bohužel i zaskočil. A teď, když už jsou pastilky zase k dostání bez problému, nás může zase jenom těšit.

Otec je lékárník, ale já v jeho stopách nejdu. Chystá se do penze a uvažuje o prodeji. Proč by měl prodávat lékárnu zrovna Dr.Max?

Důvodů je hned několik. Jsme seriózní partner, který je na trhu známý a nemůžeme si dovolit nedržet slovo. Protože už fungujeme deset let, máme nejen transparentní historii, ale i dobře zvládnuté postupy. Nic nekomplikujeme a naše nabídka je férová. To tedy pokud jde o proces koupě. Jsem si jistý, že přinášíme benefity i po převzetí. V poslední době vyšly hned tři průzkumy, které potvrzují, že naše lékárny mají největší důvěru českých pacientů. Značka Dr.Max zkrátka dokáže přitáhnout do lékárny víc klientů. A když se vše spojí s dobrým nastavením ekonomiky lékárny, znamená to, že dokážeme obrat zvednout o desítky procent, v některých případech i znásobit. Garantujeme stávajícímu personálu dobré jméno, mzdové podmínky i profesionální růst.

Vážený pane řediteli, proč utrácíte tolik peněz za reklamy v hlavních vysílacích časech v TV? Vašim lékárnám se snažím vyhýbat proto, že s tím nesouhlasím.

Televizní kampaň, nejlépe v hlavním vysílacím čase, je nejrychlejší cesta, jak klienty informovat o nabídce, která by pro ně mohla být zajímavá. To je jedna cesta, kterou se v televizní reklamě ubíráme. Kromě toho se snažíme jinou televizní kampaní upozornit na důležitost profese lékárníka.

Když pominu fakt, že právě díky reklamě může spousta televizních stanic vůbec vysílat (a dodávat vám zábavu), je to i servis pro spotřebitele. Když zalistujete starými vydáními novin, zjistíte, že s výjimkou poválečného období reklama spojená s lékárenskými produkty u nás existuje historicky, od té doby, co existuje inzerce. Kdyby tehdy bylo běžné televizní vysílání, jak ho známe dnes, určitě by se vysílala reklama i za první republiky. Samozřejmě na svůj postoj máte právo, z ohlasů, které máme, je ale zřejmé, že se naše kampaň spoustě lidí líbí.

Teď byl všude u nás sníh, na chodnících neuhrabáno. Bála jsem se na krok, jako stará už musím být opatrná. Proč nemůžou poslat léky poštou?

Myslíme si, že ČR ještě není připravena na přepravu léků na předpis poštou. Je to zatím nebezpečné, stejně jako vaše cesta po zimním chodníku. Představuje to rizika – zmíním jen některá. Léky se musejí přepravovat za přísně vymezených podmínek - například je nutné dodržet nějaký teplotní režim. Odborně se tomu říká správná distribuční praxe. Při přepravě léků poštou chybí odborná konzultace s lékárníkem, kterého těžko nahradí poštovní doručovatel. Od něj kupující nedostane potřebné informace například o správném dávkování nebo kontraindikacích. Místem pro výdej léků na předpis za současného stavu prostě musejí zůstat kamenné lékárny.

Na Dr.Max jsme u nás čekali celou věčnost. Už to vypadalo, že je lékárna hotová, ale otevření trvalo dlouho. Zajímalo by mě, jestli vám to v Praze taky tak trvá. To vám Jeseník za to nestojí?

Nemáme zájem zdržovat otevření. Každý den odkladu nás trápí stejně jako vás. Problém je, že farmaceutického personálu je v některých částech republiky nedostatek, i když se snažíme pro své lékárníky vytvářet co nejlepší podmínky.

Mám rád naši paní magistru. To bych tedy nechtěl, aby to koupil Dr.Max a přišla nová. Nic tedy proti Dr.Max, ale paní magistra je úžasná.

Když lékárna změní majitele, vůbec to neznamená, že se změní i personál. Dokonce u nás zůstali jako lékárníci i bývalí majitelé lékáren, které se staly součástí naší sítě. Máme eminentní zájem na tom, aby při převzetí lékárny personál zůstal. Respektujeme smlouvy, které tito lékárníci uzavřeli s bývalým provozovatelem, ale samozřejmě dáváme i možnost uzavřít smlouvu novou. Myslím, že nabízíme svým zaměstnancům velmi dobrý a transparentní systém ohodnocení a většinou na něj staronoví zaměstnanci rádi přejdou, protože je výhodnější. A je nám jasné, že peníze nejsou to jediné, co lékárníky zajímá, hodně jim záleží i na odborném růstu. Pro ty máme systém vzdělávání, který považuju v rámci ČR za absolutní špičku.