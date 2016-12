Šéf Oleo Chemical půjde na 6 let do vězení kvůli padělané směnce

Praha - Jeden z šéfů Oleo Chemical Kamil Jirounek půjde na šest let do vězení kvůli kauze padělané směnky na 127 milionů korun. Pražský vrchní soud mu dnes v odvolacím řízení o dva roky zmírnil původní trest. Rozhodnutí je pravomocné. Lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Jirounek vinu odmítá.

Kamil JirounekFoto: ČTK/Doležal Michal

Jirounek si podle rozsudku opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek pohledávku oficiálně koupil a chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení. "Nevěděl jsem, že ta směnka je falešná. V žádném řízení jsem ji neuplatnil," bránil se dnes u soudu Jirounek. Jeho advokát Eduard Bruna chtěl, aby byl zproštěn obžaloby, nebo aby kauzu znovu řešil krajský soud. Argumentoval mimo jiné tím, že důkazy neprokazují vinu jeho klienta a některé podle něj naopak svědčí o jeho nevině. Soud odvolání zamítl. Podle předsedy odvolacího senátu Josefa Mazáka musel Jirounek vědět, že jde o falešný dokument. Směnka se objevila v době, kdy vznikl civilní spor s Vařekou, který se týkal podobné částky. "Tyto skutečnosti nemohly nastat náhodně," podotkl Mazák. V neprospěch Jirounka podle soudu hovořily i další důkazy, třeba nepřiměřeně nízká cena ze převedení pohledávky. Mírnější trest Soud Jirounkovi snížil původní osmiletý trest kvůli tomu, že použil mírnější paragraf, kde mu místo 12 let vězení hrozilo nejvýše deset. Soud to zdůvodnil tím, že se kauza týkala "pouze" jedné padělané směnky, kterou se navíc nepodařilo uplatnit. Směnka má svůj původ v roce 2002, kdy peníze Vařekovi podle spisu půjčil muž, který žil jako bezdomovec v Praze. Směnka pak prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který je druhým obžalovaným v této kauze. Soud dnes definitivně upustil od jeho potrestání, protože dostal pět let vězení v jiné kauze. Odvolací soud dnes měl případ na stole podruhé. Při prvním jednání zrušil zprošťující rozsudek a případ vrátil k novému projednání, kde byl uložen nepodmíněný trest. Obžaloba měla původně i druhou část, podle které si Jirounek v letech 2009 a 2010 půjčil od Vařeky přes 96 milionů korun. Při půjčování peněz ale podle spisu věděl, že dluh nevrátí do slíbené lhůty a peníze utratil pro vlastní potřebu. Tato tvrzení obžaloby však nebyla prokázána a Jirounek byl v této části loni pravomocně zproštěn obžaloby. Další kauzy Jirounek figuruje i v dalších případech. Jeden z nich se před pražským městským soudem týká údajného vyvádění peněz z firmy Oleo Chemical, kde figuruje s obchodním partnerem Michalem Urbánkem, lobbistou Ivo Rittigem a dalšími. V lednu by měly v této kauze před soudem zaznít závěrečné řeči. Další kauza se týká údajného úvěrového podvodu, za který jej soud nepravomocně poslal na pět let do vězení. Odvolací soud však tento verdikt zrušil a justice bude muset případ znovu projednat. Jirounek v minulosti odmítl obvinění i v těchto kauzách.

