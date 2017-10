Ivan Bartoš: Nebudeme spolupracovat s nikým, kdo má morální škraloup

Piráti by se podle posledních průzkumů spolehlivě dostali do sněmovny. Berou hlasy hlavně TOP 09 a hnutí ANO. Co ale chtějí kromě digitálního státu, legalizace marihuany a necenzurovaného internetu prosadit? Předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má mimochodem z informačních systémů doktorát, tvrdí, že žádná strana nepracovala na programu tak poctivě a dlouhodobě jako ta jejich.

V rozhovoru s Deníkem, který vyjde zítra, se například dočtete, že Piráti chtějí, aby zaměstnanci odváděli státu jedinou dávku, tedy daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění, jež by byla o 1,6 procenta nižší než nyní. Ročně by tím každý ušetřil 7 500 korun.

Zároveň by zavedli sektorovou daň třeba pro banky nebo mobilní operátory. Jsou tedy pravicoví, nebo levicoví? „Piráti jsou na pražském magistrátu v opozici, ale to nám nebrání podpořit jakýkoli dobrý návrh, který přichází od magistrátní koalice nebo z opoziční ODS. Pokud je to v souladu s naším programem, hlasujeme pro dobré nápady a ty špatné kritizujeme,“ říká Bartoš.

Popisuje také, jak by se měly změnit české soudy a kam by namířili protikorupční ostří: „Pokud nějaký politik nedokáže zdůvodnit nabytí majetku, nebo se jeho majetkové přiznání ztratí, jak se to stalo na magistrátu u pana Béma a Hulinského, tak by měl pykat propadnutím majetku. Zaplatit za desetimilionový tunel statisícovou pokutu je výsměch lidem, kteří jsou pokutováni deseti tisíci za to, že se v kontrolním hlášení DPH spletli o padesát korun.“

Předseda Pirátské strany také prozradil, podle jakého kritéria budou postupovat v povolebním vyjednávání: „Naše podmínka je, že nechceme spolupracovat s lidmi, kteří mají korupční minulost, nazvěme to třeba morální škraloup. Bohužel na kandidátkách mnoha stran figurují lidé, kteří morální kredit dávno ztratili. Byli u kauz typu s-karta, loterijní zákon, OKD. Pana Babiše a Faltýnka z ANO vyšetřuje policie…“

KDO JE IVAN BARTOŠ

*Narodil se 20. března 1980, maturoval v USA a na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze.



*V roce 2005 obhájil rigorózní práci v oboru informační věda a dále pokračoval jako doktorand se specializací na databázové modely a informační služby internetu.



*Před osmi lety stál u zrodu Pirátské strany, která se jen o pár desetin v roce 2014 nedostala do Evropského parlamentu. Poté rezignoval na funkci předsedy, ale loni byl do ní opět zvolen.



*Piráti mají jednoho senátora, 21 obecních, pět krajských a čtyři pražské zastupitele. V Mariánských Lázních mají starostu.