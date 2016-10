Šéf RRTV: Neodvysílání show Jana Krause s Bradym byl alibismus

Praha - Neodvysílání pořadu Show Jana Krause na Primě s pamětníkem holokaustu Jiřím Bradym a jeho příbuzným, ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) zdůvodněné nutností dodržet objektivitu a vyváženost je podle předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Krejčího čistý alibismus. Na zábavní pořady, kterým je i Krausova talkshow, se totiž tato kritéria nevztahují, řekl serveru Aktuálně.cz.

Jiří Brady na TV Prima.Foto: Facebook Jindřicha Kodíčka

Vyjádření Primy ČTK zjišťuje.

"Myslím si, že je to čistý alibismus ze strany Primy. Pořad jsem sice neviděl, ale jsem v radě sedm let a za tu dobu jsme nikdy nepostihovali žádné talkshow. Na zábavní pořady se nevztahuje kritérium objektivity a vyváženosti. To se vztahuje na zpravodajství a publicistiku," řekl serveru Krejčí.

Podle něj je tiskové prohlášení Primy nehorázné. "I kdyby měla Prima strach z toho, že bude zásadně postihovaná, dostala by nanejvýš upozornění. A z hlediska občanské statečnosti je, myslím, důležitější to odvysílat než se bát postihu," dodal.

Prima talkshow začínající happeningem známých osobností proti prezidentu Miloši Zemanovi v avizovaném vysílacím čase ve středu neodvysílala a odůvodnila to tím, že jej kvůli pozdnímu dodání nestihla upravit, aby plnil kritéria vyváženosti a objektivity. Upravený jej chce odvysílat dnes večer. Kraus případné odvysílání upravené verze označil za porušení smlouvy.

Podle ministra kultury Daniela Hermana měl Brady od prezidenta Miloše Zemana dostat státní vyznamenání, ze seznamu ho ale Hrad vyškrtl, protože se ministr proti vůli prezidenta setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Hrad souvislost odmítá.