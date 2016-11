Šéf senátorů STAN pozastavil souhlas s dohodou o zvolení Štěcha

Praha - Předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Jan Horník oznámil, že nemůže nyní dodržet dohodu o povolebním uspořádání Senátu včetně znovuzvolení jeho předsedy Milana Štěcha (ČSSD). Zdůvodnil to tím, že ústavní činitelé včetně Štěcha v úterý navzdory kritice potvrdili platnost svého prohlášení o respektu k Číně. Horník to dnes sdělil s tím, že kvůli tomu na čtvrtek svolal jednání svého klubu.

Předseda Senátu Milan Štěch.Foto: Deník/Martin Divišek

TOP 09, která má v Horníkem vedené frakci své dva zástupce, v úterý vyzvala senátory, aby zvolili předsedou komory toho, kdo odvolá podpis šéfa Senátu pod pročínským prohlášením.

Horník očekával, že na úterní schůzce k zahraniční politice ústavní činitelé, tedy prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) a Štěch přehodnotí své "poníženecké prohlášení". "Že na základě reakce veřejnosti a velké části politického spektra dojde k určité sebereflexi signatářů prohlášení nebo alespoň pana předsedy Štěcha," uvedl Horník.

Ústavní činitelé se v úterý podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) shodli na tom, že postupovali správně. "Potvrdili jsme si, že ten postup byl správný a nevidíme v tom žádný problém," uvedl Zaorálek. Prohlášení připravené ministerstvem zahraničí se odvolává na česko-čínské strategické partnerství a konstatuje, že schůzky některých českých politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou "nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky".

Horník poukázal na to, že prohlášení neodpovídá závazku z dohody o strategickém partnerství. V ní si ČR a Čína mimo jiné potvrdily "společný závazek ve věci podpory a ochrany lidských práv na základě rovnosti a vzájemné úcty". Olej do ohně přililo podle Horníka i Zaorálkovo přirovnání dalajlamy k sudetoněmeckému vůdci Konradu Henleinovi, byť se za to ministr později omluvil.

Toto vše podle Horníka zpochybnilo jeho mandát k dohodám o povolebním uspořádání Senátu. "Nejsem momentálně schopen potvrdit dodržení smlouvy uzavřené podáním ruky s předsedy klubů ČSSD a KDU-ČSL," dodal. Proto chce věc probrat ve čtvrtek s ostatními členy klubu.