Šéf vojenské pojišťovny Štein odvolal dva členy vedení

Praha - Ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) Karel Štein, kterého se minulý týden správní rada pokusila odvolat, propustil dva členy vedení pojišťovny. Jde o ekonomického náměstka Pavla Koláře, který byl před týdnem správní radou pověřen řízením pojišťovny, a zástupce ředitele Jaroslava Hermana. Bez bližších podrobností to řekl mluvčí pojišťovny Richard Medek. Podle členky správní rady Lenky Poliakové je jednání Šteina protiprávní a poškozuje VoZP.

Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP ČRFoto: Archiv

Šteina, kterého policie stíhá kvůli nehospodárnému nakládání s penězi, před týdnem odvolala správní rada, o regulárnosti tohoto kroku ale už týden panují pochybnosti. Štein i ministerstvo zdravotnictví považují odvolání za nezákonné.

Pro odvolání Šteina hlasovali především zástupci ministerstev financí a obrany, které spravuje hnutí ANO. S ministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který přes fond Hartenberg spoluvlastní síť klinik zaměřenou na asistovanou reprodukci a genetiku, má ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) dlouhodobě spory.

Poliaková, která se na stejném jednání správní rady před týdnem zřejmě stala její předsedkyní, s personálními změnami nesouhlasí. Pokud Štein se svým odvoláním nesouhlasí, může se podle ní obrátit na soud. "Není však možné, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu pojišťovny svévolně ignoroval a svým protiprávním jednáním VoZP poškozoval. Prohlášení pana Šteina, že ho ve funkci potvrdil ministr zdravotnictví, pak pouze dokresluje absurdnost postupu bývalého ředitele, neb jmenovat či odvolávat ředitele pojišťovny není v kompetenci nikoho kromě správní rady," napsala Poliaková.

Doplňující volby do správní rady pojišťovny

Štein také tento týden vypsal doplňující volby do správní rady pojišťovny, jak mu uložilo ministerstvo zdravotnictví. Měly by se konat 27. října. Odborové organizace mohou své kandidáty navrhovat do 14. října.

Volby jsou vypsány ale jen na jedno místo ve správní radě, přičemž v minulosti se zpochybňovalo členství minimálně u dvou lidí, zástupců neziskové organizace Svaz vojáků z povolání Armády České republiky. Medek řekl, že neví, proč byly vypsány volby jen na jedno místo. Bez bližších podrobností poznamenal, že další kroky budou následovat.

Do správní rady byli zástupci svazu zvoleni zřejmě na základě ustanovení ze statutu pojišťovny, v kterém se píše, že členem orgánu může být člen odborové organizace. Svaz ale není odborovou organizací, a navíc vojáci nesmějí být členy odborů.

Ministerstvo v pondělí Šteinovi obměnu správní rady uložilo. Pokud by úkol do poloviny listopadu nesplnil, mohla by být podle ministerstva uvalena na pojišťovnu, která má asi 700.000 pojištěnců, nucená správa.