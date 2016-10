Šéfové Parlamentu: Nátlak přes vyznamenání je nepřijatelný

Praha - Se státními vyznamenáními se musí zacházet důstojně, uvedl v prohlášení zaslaném redakcipředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Pokud se potvrdí, že prezident Miloš Zeman ze seznamu vyznamenaných vyřadil Jiřího Bradyho kvůli tomu, že se jeho synovec ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) setkal s dalajlamou, bylo by to pro něj nepřijatelné. Vyjasnění, jak to bylo se seznamem a případným vyškrtnutím Bradyho, požaduje i předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

Předseda Senátu Milan Štěch.Foto: Deník/Martin Divišek

Autor: ČTK