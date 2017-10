Senát je pro odklad zavedení elektronických receptů

Senát v prvním kole podpořil novelu, která by na poslední chvíli odložila z roku 2018 na rok 2020 povinné zavedení elektronických receptů namísto papírových. Horní komora dnes zároveň zkrátila lhůtu na projednání senátorské předlohy ve svém zdravotnickém výboru tak, aby ji mohla vyslat do schvalovacího procesu koncem listopadu.

Novelu předložilo devět senátorů v čele s Vladimírem Plačkem (ČSSD). Obávají se, že spuštění povinných elektronických receptů od začátku příštího roku by mohlo prohloubilo nedostatek praktických lékařů v malých městech a na venkově.

"Ze strany starších lékařek a lékařů zaznívají stále silnější obavy z toho, že nejsou a nebudou chtít být na tuto změnu připraveni, přičemž daný stav hodlají vyřešit ukončením své lékařské praxe," uvádějí autoři novely za ČSSD, KDU-ČSL, Starosty, KSČM a Severočechy.

Kritici odkladu poukazovali na to, že elektronické recepty zavedl v Česku zákon už v roce 2007 a že systém je dlouhodobě a nákladně připravován. Plaček uvedl, že na nový systém jsou připraveny hlavně velké nemocnice, nikoli však lékaři, kteří za sebou nemají IT oddělení.

Podle senátora ANO Ladislava Václavce by nepřipravenost některých lékařů mohlo vyřešit to, že by se neodkládalo zavedení elektronických receptů, ale jen sankce. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil varoval, že s ohledem na schvalovací lhůty zřejmě Sněmovna nedokáže rozhodnout před koncem letošního roku.

Zastánci odkladu poukazovali rovněž na to, že lékařská i lékárnická komora odmítly povinné zavedení elektronických receptů už od příštího roku. Podle jejich návrhu by elektronické recepty měly být nepovinné. Komory odhadují, že deset až 15 procent zejména starších doktorů dokumentaci nevede v počítači. Skončit by tak podle nich mohlo až 200 ordinací. Lékárníkům vadí, že na zavedení nového systému, který bude podle nich vyžadovat nové čtečky a čas navíc, nedostanou peníze.

Povinnost vystavovat elektronické recepty mají všichni lékaři od roku 2018 pod pokutou až dvou milionů korun. V současné listinné podobě je budou smět vypsat jen v případě výpadku elektřiny, internetu nebo eReceptu.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj stál Státní ústav pro kontrolu léčiv 14 milionů korun, provoz pak 100 tisíc korun měsíčně. Systém eRecept počítá s odbavením až 130 milionů receptů za rok, nyní je to asi 70 milionů papírových receptů. Do systému už byla zapojena většina lékáren, téměř 2200 zdravotnických zařízení a asi 12 tisíc ze zhruba 18 isíc lékařů, kteří o to požádali. Lékařů je celkem asi 41 tisíc.