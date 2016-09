Senát o zpřísnění zákona o střetu zájmů rozhodne 19. října

Brno – Občanská aliance Referendum 2016, která je iniciátorem lidového hlasování o budoucnosti brněnského nádraží, propásla termín, do kterého měla poslat své zástupce do centrální volební komise a do okrskových volebních komisí. Město nyní řeší, zda existuje cesta, jak zástupce aliance do centrální komise dostat. V městských částech mohou zástupci být, avšak ne jako delegáti přípravného výboru referenda. Záleží na přístupu starosty každé městské části, řekl na úterní tiskové konferenci brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).