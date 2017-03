Senátem prošla povinná maturita z matematiky i pamlsková vyhláška

AKTUALIZOVÁNO 5 5

Diskutovaný a dlouho očekávaný zákon o sociálním bydlení putuje do Sněmovny. Návrh, který má podle autorů omezit obchod s chudobou, dnes schválila vláda, nesouhlasí s ním ale koaliční hnutí ANO. Podle normy by obce měly sociální byty přidělovat dobrovolně, kdyby tak nečinily, poskytoval by je potřebným Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Aby zákon začal platit, musí ho do říjnových voleb schválit Parlament a podepsat prezident.