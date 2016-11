Senát se distancoval od pročínského prohlášení ústavních činitelů

Praha - Senát se na návrh opoziční ODS distancoval od říjnového prohlášení o respektu k Číně, pod nímž je spolu s prezidentem, premiérem a předsedou Sněmovny uveden také předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD). Jeho postoj dnes senátoři označili za jeho osobní názor, nikoli za názor celého Senátu. Štěch s obsahem prohlášení opakovaně souhlasil s poukazem na to, že vycházelo ze smluvní závazků ČR a Číny. Uvedl ale, že by s ohledem na následnou kritiku nyní volil jinou formu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tomáš Kugler

Horní komora uvedené usnesení schválila po tříhodinové debatě o české zahraniční politice vůči Číně, a to hlasy 38 z 69 přítomných senátorů. Proti byli zástupci ČSSD, ANO, KSČM či Strany práv občanů. Stanovisko naopak podpořili kromě občanských demokratů senátoři z vládní KDU-ČSL či z klubu Starostů a nezávislých, podle nichž bylo prohlášení servilní a poníženecké.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) to odmítl, podle něj prohlášení mělo za cíl pouze potvrdit dodržování závazků. Připustil jen to, že podcenil dopad prohlášení u veřejnosti. "Podcenil jsem to, že to bude vnímáno servilně, tuhle kritiku budu muset přijmout," uvedl.

Prohlášení připravené ministerstvem zahraničí se odvolává na česko-čínské strategické partnerství, zdůrazňuje respekt k územní celistvosti Číny a také konstatuje, že říjnové schůzky některých českých politiků včetně vládních lidovců s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou neznamenaly změnu oficiální politiky. S dalajlamou se sešel mimo jiné ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který i před senátory odmítl, že by touto schůzkou porušil nějaké meziministerské sliby či vládní dohody.

Na podnět starostů horní komora schválila ještě další usnesení, podle něhož všichni představitelé Senátu nadále mají při mezinárodních jednáních aktivně vystupovat na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu. Vládu pak horní komora vyzvala k tomu, aby v zájmu spolehlivosti a srozumitelnosti České republiky na mezinárodní scéně usilovala o koordinaci postojů a co nejširší politickou shodu a spolupráci s prezidentem a Parlamentem. Toto usnesení podpořili i zástupci ČSSD a ANO.

Zeman zkritizoval postoj Senátu k pročínskému prohlášení

Prezident Miloš Zeman k senátní kritice pročínského prohlášení uvedl, že je nesmyslné proti shodnému stanovisku ústavních činitelů protestovat, když Senát chtěl koordinovanou zahraniční politiku. Stanovisko prezidenta tlumočil na twitteru jeho mluvčí Jiří Ovčáček.



Podle Zemana zahraniční politiku České republiky určuje vláda včetně ministerstva zahraničních věcí a prezident republiky ve spolupráci s Parlamentem. "Senátoři několikrát vyzývali nejvyšší ústavní činitele, aby koordinovali svou zahraniční politiku. Když k tomu došlo, je nesmyslné proti shodnému stanovisku nejvyšších ústavních činitelů protestovat," poznamenal podle Ovčáčka Zeman.



Za usnesení naopak Senátu poděkoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Senátoři a senátorky podle něj "znovu ukázali, že Senát je pojistkou demokracie". "Pokud máme demokraty, může fungovat i demokracie," uvedl.



Právě kvůli setkání Hermana s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou bylo prohlášení, které následně sklidilo silnou kritiku, vydáno.