Senát se sejde 11. října, kdy projedná i zbraňovou novelu

Senát se sejde ke schůzi 11. října. Rozhodl o tom dnes jeho organizační výbor. Horní komora má na programu zákon o platebním styku, novelu rozpočtových pravidel a také ústavní novelu, která by měla posílit práva majitelů legálně držených zbraní. Není ale jisté, zda Senát tutu normu do sněmovních voleb projedná. K předloze chybí stanoviska výborů, na což už dříve poukázal i předseda Senátu Milan Štěch.

Schvalování by mělo předcházet také veřejné slyšení k petici, která přijetí zákona požaduje. K přijetí ústavních změn je nutný souhlas obou komor Parlamentu. Pokud Senát o novele rozhodne až po sněmovních volbách, dolní komora by v novém složení nemohla případné senátní úpravy novely ani potvrdit.

Horní komora je podle Štěcha v názoru na přijetí novely rozdělena zhruba na dvě poloviny. Pokud by senátoři přece jen novelu přijali, na její platnost by nemělo mít vliv to, že byla předložena dolní komorou v předvolebním složení.

Novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS má do ústavního pořádku zavést to, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Je reakcí na evropskou směrnici, která zpřísňuje držení střelných zbraní. Novelu by měly následovat zákon upravující vlastnictví zbraní pro lov, sport, sběratelství a čistě soukromé využití, který by celkově přejímal evropskou směrnici, a navazující prováděcí zákon.

Zákon o platebním styku má mimo jiné zvýšit bezpečnost internetových plateb i práva uživatelů platebních služeb. Novela rozpočtových pravidel by měla podrobněji upravit proces poskytování dotací ve vztahu ke správnímu řádu. Senát rozhodne také o tom, zda o náhradu za nemovitosti zanechané kvůli druhé světové válce na Podkarpatské Rusi budou moci usilovat také vnuci žadatelů.