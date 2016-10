Senát umožnil úřadům kontrolovat otop v domácích kotlích

Praha - Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji kvůli tomu napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Běčák

Prověrky by měl zákon umožnit úřadům od příštího roku. Lidem, kteří by pracovníky kontroly domů nepustili, by hrozil postih až 50.000 korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem. Prověrka by mohla přijít, pokud se důvodné podezření na porušení zákona objeví opakovaně. Úředníci budou muset majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a informovat ho, co v opačném případě může nastat.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) věří tomu, že novela před Ústavním soudem obstojí. Kontrola by podle novely připadala v úvahu teprve při opakovaném podezření na porušení zákona. Podobná úprava se používá i při obraně proti hluku.