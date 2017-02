Senátní novela ničí národní parky, protestují jejich ředitelé

Senátní verze nových pravidel pro všechny čtyři národní parky narušuje samotnou podstatu pojmu národní park a právní situaci v ochraně národních parků by vrátila o 30 let zpátky. Ve společném dopise poslancům to uvedli ředitelé národních parků. Poslance vyzývají, aby setrvali u původní verze.

Národní park ŠumavaFoto: čtk

O konečné podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění pravidla fungování národních parků, bude Sněmovna hlasovat v úterý 21. února. "Senátní verze novely bohužel narušuje samotnou podstatu pojmu národní park, když navrhuje udělat z nich jakési regionální rozvojové agentury. Všude na světě je ale primárním cílem existence národního parku, ochrana přírody a jejích přirozených procesů," uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Podle ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla by senátní verze zákona vrátila právní situaci v ochraně národních parků o 30 let zpátky, rozhodně před rok 1991, kdy vznikl současný zákon o ochraně přírody a krajiny. "A to snad opravdu nikdo nemůže vážně chtít," poznamenal. Přečtěte si: Cenzura podle Trumpa? Národní park smazal své příspěvky o klimatických změnách Senát chce v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Senátní verzi podporuje prezident Miloš Zeman, v den hlasování ji přijde podpořit do Sněmovny. Podle něj chrání zájmy šumavských obcí. Naopak podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by senátní úpravy mohly přinést ničivé změny a konec tuzemských národních parků. Brabec se Zemanem kvůli novele sejde dnes odpoledne. Pro sněmovní verzi se v minulých dnech vyslovila i platforma Vědci pro Šumavu. Výzvu platformy poslancům, aby při hlasování podpořili sněmovní verzi, podepsaly stovky českých vědců a zástupců vysokých škol, několik vědeckých ústavů a odborných společností i čtveřice bývalých ministrů životního prostředí. Ke kritikům senátních úprav se připojil i poradní odbor pro životní prostředí Českobratrské církve evangelické. Senátní změny novely znepokojily i vědce z Učené společnosti ČR. Nenechte si ujít: Po vydatných deštích hrozí protržení nejvyšší americké přehrady





Autor: ČTK