Senátní volby by mohly přinést drobnou obměnu Sněmovny

Praha - Senátní volby by mohly přinést drobnou obměnu dolní parlamentní komory. Ve druhém kole senátních voleb, které se uskuteční příští pátek a sobotu, jsou čtyři poslanci. Pokud by uspěli a stali se senátory, sněmovní mandát by jim zanikl. Na jejich místo by nastoupili náhradníci z příslušných kandidátních listin.

Změny ve Sněmovně by se týkaly výhradně vládních stran. Do Senátu se mohou dostat dva poslanci hnutí ANO a po jednom členovi dolní komory z ČSSD a z KDU-ČSL. V případě ČSSD jde o ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který se v senátním finále utká v Táboře s učitelem a starostou Mladé Vožice Jaroslavem Větrovským (za ANO). Pokud by Mládek Větrovského porazil, do Sněmovny by měl za sociální demokraty nastoupit patrně starosta Volyně Václav Valhoda. Vyměnit dolní komoru za křeslo v komoře horní má šanci bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková, která by k tomu musela porazit v Praze 11 místního zastupitele Ladislava Kose z Hnutí pro Prahu 11, kterého podporují zelení, piráti i lidovci. Místo ve Sněmovně by po Válkové měl v takovém případě zaujmout sociální antropolog Petr Kvíčala. Poslancem ANO by se mohl stát taky právník Milan Feranec. V senátním obvodu Olomouc by musel poslanec hnutí Milan Brázdil porazit primáře novorozeneckého oddělení fakultní nemocnice Lumíra Kantora (za KDU-ČSL). Z KDU-ČSL by mohla přejít ze Sněmovny do Senátu Pavla Golasowská, kterou čeká v obvodu Frýdek Místek duel s vládním zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiřím Ciencialou (za Občané spolu - nezávislí). Prvním náhradníkem na lidovecké kandidátní listině do Sněmovny je specialista na sociální projekty Zbyněk Pražák.

Autor: ČTK