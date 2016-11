Senátní volby v Mostě jsou neplatné, rozhodl správní soud

Brno - Senátní volby v obvodu Most jsou neplatné a zopakují se jako celek. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes vyhověl stížnostem. Část Severočechů.cz nepovažovala lékařku Alenu Dernerovou, vítězku voleb, za řádnou kandidátku hnutí. Magistrát v Mostě chyboval, když nezohlednil odvolání kandidatury Dernerové, o které jménem hnutí požádala jeho místopředsedkyně Hana Jeníčková.

Alena DernerováFoto: DENÍK/Martin Vokurka

Dernerová se opakovaných voleb zúčastní, zda bude kandidovat za Severočechy, jinou stranu či sama za sebe, zatím neví. Prezident Miloš Zeman by měl podle volebního zákona vyhlásit v obvodu opakované volby tak, aby se konaly nejpozději do 90 dnů poté, co soud shledal návrh na neplatnost říjnových voleb opodstatněným.

Volební stížnosti k NSS podali Jeníčková, Luboš Pitín a další tři lidé, mezi nimi bývalý senátor KSČM Vlastimil Balín. NSS nejprve rozhodl, že bude za hnutí jednat právě s Jeníčkovou. Její stížnost na volby totiž chtěl vzít zpět Bronislav Schwarz vystupující jako nový předseda Severočechů. Soud ale zpětvzetí neakceptoval.

Schwarz neprokázal, že je oprávněn za hnutí jednat, o platnosti valné hromady, která jej zvolila, panují pochybnosti. Schwarz přivítal, že se volby zopakují včetně registrace kandidátů, Dernerová se tak může o hlasy voličů ucházet znovu. "Do Senátu se dostane," řekl Schwarz novinářům.

Severočeši jsou rozpolcení několik let. Jeníčková před senátními volbami sama sebe jmenovala volební zmocněnkyní a chtěla Dernerovou z voleb odvolat. Magistrát k žádosti nepřihlédl. Podle zástupkyně tajemníka Jany Čejkové měl pochybnost o tom, zda jde skutečně o vůli hnutí.

Nezákonný postup

Podle NSS ale úřad má vzít odvolání kandidáta zmocněncem na vědomí. Nezákonný postup pak nelze omluvit či překlenout tím, že Dernerová nakonec volby vyhrála. "Je právem politické strany autonomně rozhodnout, kdo za ni bude ve volbách kandidovat. Projevem tohoto ústavně chráněného práva je též oprávnění do konání voleb odvolat z voleb kandidáta, jehož do voleb politická strana nominovala. Nelze obecně připustit, aby volební orgány, které mají podle volebního zákona vzít odvolání na vědomí a k hlasům odevzdaným pro odvolaného kandidáta nepřihlížet, posuzovaly, zda odvolání kandidáta je či není v zájmu politické strany," uvedl soudce Tomáš Langášek. Nyní pro magistrát začíná vše znovu od začátku, uvedla jeho mluvčí Alena Sedláčková.

Jeníčkové se podařilo stáhnout kandidátku Severočechů do krajských voleb, kde jí vyhověl krajský úřad. Odvolaní kandidáti nenašli zastání ani u krajského soudu, který argumentoval podobně jako dnes NSS.

Podle Schwarze chtěla Jeníčková odvolat Dernerovou z voleb kvůli osobní mstě. "Paní Dernerová měla jediná odvahu označit paní Jeníčkovou za symbol korupce na Mostecku," řekl Schwarz. Připomněl to, že někdejší náměstkyně primátora Mostu Jeníčková v pondělí dostala nepravomocně podmínku za maření přípravy a průběhu komunálních voleb v roce 2014.

Jeníčková Schwarzovo tvrzení o mstě označila za nesmysl a "nenávistné řeči". "Postupovali jsme legálně, legitimně, nemyslete si, že to pro nás bylo jednoduché," uvedla Jeníčková. Rozhodnutí soudu označila za moudré.

Výjimečné rozhodnutí

Dnešní verdikt je výjimečný, NSS jinak přistupuje k přezkoumávání senátních voleb zdrženlivě. Pouze v roce 2004 NSS zrušil výsledek hlasování v Praze 11 kvůli porušení pravidel volební kampaně. Ústavní soud ale rozsudek anuloval, senátorem tak zůstal Jan Nádvorník z ODS. V roce 2014 pak NSS zneplatnil výsledky hlasování ve čtyřech volebních okrscích na Rychnovsku. Chyby při obsazování tamních okrskových volebních komisí se však neprojevily na výsledku, proto se volby neopakovaly.

Dernerová v Mostě postoupila do druhého kola spolu s kandidátem ČSSD Jiřím Šlégrem, v druhém kole získala 70,8 procenta hlasů. Prvního kola se účastnili také Jiří Biolek (za STAN), Josef Nétek (KSČM), Libuše Hrdinová (ODS), Oto Zaremba (DSSS) a Jiří Maria Sieber (Řád národa).

České soudy již zrušily volby i dříve, šlo ale o ty komunální

Výběr informací o zrušených volbách v České republice (Nejvyšší správní soud dnes zrušil senátní volby v Mostě):

- Zrušení voleb, ve kterých letos v říjnu zvítězila dosavadní senátorka, dětská neuroložka Alena Dernerová (58), je důsledkem sporů v hnutí Severočeši.cz. Podobný případ se za 20 let, kdy se do horní komory parlamentu v České republice volí, zatím stal pouze jednou, po volbách na podzim 2004, verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS) tehdy ale nakonec zvrátil Ústavní soud. Pravomocně pak soudy v minulosti o zrušení voleb rozhodly v případě voleb obecních zastupitelů.

- Před 12 lety správní soud výsledek voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil kandidát ODS Jan Nádvorník, zrušil kvůli tomu, že se kampaň nekonala čestně a poctivě a poškodila kandidáta KDU-ČSL. Šlo tehdy o články, které vyšly v radničních zpravodajích. Ústavní soudci ale dospěli k závěru, že NSS chybně zařadil obecní list do stejné kategorie jako například výlepové plochy. V tisku šlo navíc o spor dvou starostů v názoru na místní investice, a ne o střet senátních kandidátů.

- Dernerová byla do Senátu poprvé zvolena před šesti lety, do širšího povědomí se dostala jako kritička vedení kraje kvůli nákupům zdravotnické techniky a hospodaření krajského zdravotnictví. V roce 2010 získala Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost od Nadace Charty 77. Od konce roku 2007 dokonce krátce vedla poradní sbor tehdejšího hejtmana Jiřího Šulce (ODS) složený ze zdravotníků, nakonec z něj ale odešla.

- Zakázkami pro společnost Krajská zdravotní, které byly podle Dernerové nevýhodné a předražené o desítky milionů korun, se zabývala policie a kauza doputovala až k soudu. Státní zástupce obžaloval pět bývalých i současných manažerů společnosti, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, z porušování povinností při správě cizího majetku a pletich při veřejné soutěži a dražbě. Údajně způsobili škodu 120 milionů korun. Soud dosud nerozhodl.

- V nyní zrušených volbách Dernerová zvítězila v prvním i druhém kole. Jejím finálovým soupeřem byl hokejista Jiří Šlégr, nominovaný ČSSD, kterého porazila poměrem 71 ku 29 procentům hlasů. Kromě nich se o hlasy voličů ucházeli primář dětského oddělení mostecké nemocnice Jiří Biolek (STAN), ředitelka mostecké ZŠ Libuše Hrdinová (ODS), bývalý starosta Lomu Josef Nétek (KSČM), podnikatel Jiří Maria Sieber (Řád národa) a bývalý vzpěrač Ota Zaremba (Dělnická strana sociální spravedlnosti).

- V případě komunálních voleb rozhodly soudy o jejich opakování zejména kvůli kupčení s hlasy, vyskytly se také případy, kdy kandidující subjekty porušily zákaz volební agitace. Obecní volby se v některých případech konaly znovu také kvůli chybám při sčítání.

- Před dvěma lety se například opakovalo hlasování v městské části Brno-sever. Důvodem bylo to, že desítky Romů přišly volit starostu městské části Rostislava Hakla (ČSSD) proto, že se za svůj hlas dostali na zábavu s jídlem a pitím zdarma. Nové volby se konaly i v Bílině na Teplicku a v Chomutově, kde se podle soudu za hlasy vyplácely stokorunové sumy.

- Kupování hlasů, svážení voličů a účelové přihlašování nových obyvatel byly důvodem pro opakování komunálních voleb, které se konaly na podzim 2010. Kvůli uplácení voličů se znovu hlasovalo v Českém Těšíně, v jednom z okrsků v Roudnici nad Labem a v Jirkově na Chomutovsku. V Krupce na Teplicku se volby opakovaly dokonce dvakrát, protože kupčení se prokázalo i v případě opakovaného hlasování v květnu 2011.

- Největší pozornost vyvolalo soudní rozhodnutí týkající se voleb v září 2009. Tehdy Ústavní soud (ÚS) zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Sněmovny, na jehož základě se v říjnu 2009 měly konat předčasné volby. Podle zdůvodnění soudců norma nesplňovala základní znaky ústavního zákona například proto, že nebyla obecná, nijak neměnila ani nedoplňovala ústavu a navíc působila zpětně.

- Rozhodnutí ÚS tehdy citelně zasáhlo do rozjeté předvolební kampaně a do plánů politiků. Proto se nejprve ještě pokusili stihnout podzimní termín voleb, když přijali obecnou ústavní novelu, podle níž by prezident republiky mohl Sněmovnu rozpustit na základě usnesení poslanců. Navzdory předchozím dohodám však ČSSD nakonec odmítla novelu využít kvůli obavě z dalšího napadení u ÚS; volby se tak konaly až v řádném termínu v květnu 2010.

Zneplatnění voleb na Mostecku dění v Senátu neovlivní

Zneplatnění senátních voleb na Mostecku, o němž dnes rozhodl Nejvyšší správní soud, povolební uspořádání horní komory nenaruší. Neovlivní ani její ustavující schůzi. Senátorský slib složit a ujmout se mandátu ale bude moci jen 26 nových senátorů místo 27, řekla senátní tisková tajemnice Eva Davidová.

O obsazení funkcí v horní komoře tak bude moci rozhodovat pouze 80 senátorů z 81. Chybět bude lékařka a bývalá senátorka Alena Dernerová (za Severočechy.cz), která se o znovuzvolení na Mostecku bude pokoušet s ohledem na rozhodnutí soudu potřetí. Mandát bude moci ona nebo její případný nástupce získat v opakovaných volbách, které by mohly být na konci první dekády února příštího roku.

Zneplatnění volby Dernerové znamená, že senátorský klub ANO + Severočeši.cz, jehož byla místopředsedkyní, bude pouze sedmičlenný. Tvořit jej budou pouze senátoři zvolení za vládní hnutí.

Dernerová nebyla nominována ani do vedení horní komory, ani do čela žádného výboru či komise. Proto by se zrušení jejího zvolení na obsazení orgánů Senátu nemělo nijak projevit. V minulém funkčním období byla Dernerová místopředsedkyní senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.