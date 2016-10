Senátní volby: výhra lidovců, nezdar ČSSD a ANO, málo voličů

Praha /SLEDOVALI JSME ON-LINE/- V letošních senátních volbách byla nejúspěšnější KDU-ČSL, která vyhrála v devíti z 27 obvodů. Pro zbývající dvě vládní strany - ČSSD a ANO - skončily volby nezdarem. ANO získalo stejně jako Starostové a ODS tři mandáty, sociální demokraté dokázali zvítězit jen ve dvou obvodech stejně jako TOP 09 a Severočeši.cz. Zastoupení KSČM v Senátu zůstane jednočlenné. V barvách ČSSD neuspěl místopředseda Senátu Zdeněk Škromach ani ministr průmyslu Jan Mládek, který s volebním úspěchem spojil svoje další angažmá ve vládě. Vládní koalice si i přes nezdar ČSSD a ANO udržela ústavní většinu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tomáš Kugler

Letošní hlasování provázela rekordně nízká účast - hlasovat přišlo jen 15,4 procenta voličů, což podle politologů nahrálo právě lidovcům.

Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka na debakl strany reagoval výzvou, že ČSSD teď musí diskutovat o tom, jak zlepšit svou práci a jak ji lépe prezentovat. Zlepšit chce i zapojení ministrů. Mládkovo další působení v kabinetu za téma nepovažuje. "Postoupil do druhého kola. Je to téma, které otevřel on sám," uvedl Sobotka k Mládkovi.

I přes špatný výsledek ČSSD je dosavadní předseda horní parlamentní komory Milan Štěch připraven se o funkci znovu ucházet, pokud ho k tomu klub vyzve. Frakce ČSSD totiž zůstává i po letošním neúspěchu nadále nejsilnější.

Online reportáž Druhé kolo senátních voleb 23:15 Vítěz volebního klání na Bruntálsku Ladislav Václavec (ANO) se chce v Senátu věnovat hlavně zdravotnictví, které je oborem, v němž působí. První věcí, kterou se hodlá zabývat, je novela zákona o vzdělávání lékařů a lékařských pracovníků, v níž je některé věci nutné změnit, řekl Václavec. Jde podle něj mimo jiné o vzdělávaní sester, u nějž jsou v návrhu nedořešené věci, například jejich kompetence, vztah k nynějším zdravotnickým asistentům nebo diplomovaným sestrám. "Tyhle věci v tom zákoně, nebo aspoň v té verzi, kterou jsem viděl, chybí, takže to se musí opravdu přepracovat nebo doplnit tak, ať to odpovídá reálné praxi okresní nemocnice," řekl Václavec. 23:08 Nejvyšší je i průměrný věk letos zvolených senátorů, 57,07 roku (dosavadní rekord bylo rovných 57 let v roce 2012); před dvěma lety činil průměrný věk nově zvolených senátorů 56,85 roku. Nejmladší byli noví členové horní komory v roce 2000, kdy jim bylo necelých 50 let. 23:02 Petr Orel (nominovaný Stranou zelených a KDU-ČSL), který zvítězil ve volbách na Novojičínsku, se chce v Senátu věnovat hlavně ochraně životního prostředí. K výraznému vítězství mu podle něj dopomohlo celoživotní působení v regionu. "Voliči vzali v potaz, že v regionu celý život působím, mám za sebou něco v oblasti ochrany přírody, životního prostředí, desetiletí v tom působím. Vzali zřejmě taky v potaz, že jsem skoro 25 let působil v komunální politice v Novém Jičíně a že i Nový Jičín se za té éry celkem zvelebil," řekl Orel, který je vedoucím záchranné stanice zvířat v Bartošovicích. Uvedl, že se držel toho, co dělá celý život, a nesliboval voličům nic, co by nemohl splnit, žádné zvýšení důchodů ani minimální mzdy. 22:58 Obhajoba mandátu je vždy složitější než první volba, míní staronový senátor za Kutnohorsko Jaromír Strnad (ČSSD). Ve druhém kole senátních voleb porazil s 54,79 procenta hlasů kandidáta STAN Ivo Šance. "Samozřejmě mám radost, potvrdilo se to, že obhajoba je vždycky složitější než první volba. Děkuji všem voličům, kteří mi dali hlas jak v prvním, tak druhém kole, děkuji samozřejmě těm, kteří se veřejně přihlásili k mé podpoře po prvním kole," uvedl Strnad. Celá on-line reportáž ZDE

Druhý nejsilnější klub vytvoří lidovci a nezávislí. Za vítězstvím KDU-ČSL je podle předsedy strany Pavla Bělobrádka především úspěch samotných kandidátů, i když posílení KDU-ČSL za poslední roky je evidentní. "Značka KDU-ČSL má určitou hodnotu, ať už ideovou, či věcnou," řekl Bělobrádek novinářům. Dobrou strategií podle něj bylo spojit se s dalšími politickými subjekty.

Upozornil na to, že nešlo o spiknutí proti předsedovi ANO Andreji Babišovi nebo tomuto hnutí, o výsledku rozhodli voliči.

Babiš na zisk tří mandátů reagoval slovy, že ANO se musí ještě hodně učit a hledat vhodnější osobnosti pro volby do Senátu. Osobně prý čekal zisk pěti křesel, výsledek nepovažuje za úspěch. "Boj o Senát je fakt těžký, musíme se ještě hodně učit a hledat osobnosti, které lidi znají tam, kde žijí," uvedl Babiš. ANO přitom vyhrálo první kolo voleb a v senátním finále mělo 14 zástupců. Jeho senátoři budou podle dnešních vyjádření usilovat o funkci místopředsedy.

Ve vedení Senátu chce mít svého zástupce i hnutí Starostů a nezávislých (STAN). Senátoři za něj zvolení vytvoří spolu s partnerskými senátory klub s dvojciferným počtem členů.

Volby podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy potvrdily, že ODS zůstává hlavní pravicovou silou v zemi. Lídr TOP 09 Miroslav Kalousek si myslí, že nízká volební účast do jisté míry ohrožuje demokracii. Zároveň ale podle něj nahrála KDU-ČSL, která má věrnou členskou základnu. Úkolem všech stran bude podle něj přesvědčit veřejnost, že nechodí hlasovat o politicích, ale sami o sobě.

Letošní volby přinesly několik sledovaných duelů. Na Hodonínsku neuspěl dlouholetý politik ČSSD Zdeněk Škromach, porazila ho starostka Ratíškovic Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Škromach tvrdí, že nyní začíná od nuly a současnou situaci, kdy je bez politické funkce, vnímá jako výzvu. Mládka na Táborsku porazil učitel Jaroslav Větrovský (za ANO). V boji o senátorský post na Karlovarsku neuspěl osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (za ANO), více hlasů získal současný senátor a dlouholetý starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Úspěšný nebyl ani bývalý hokejista Jiří Šlégr za ČSSD, exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) nebo filozof Václav Bělohradský (za ČSSD a SZ).

Prosadili se naopak místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (za Nestraníky) z klubu KDU-ČSL, místopředseda ODS Miloš Vystrčil nebo šéf lidoveckých senátorů Petr Šilar. Největším počtem hlasů byl letos senátorem zvolen starosta Chrastavy Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj (16.579 hlasů), nejmíň hlasů stačilo novému ostravskému senátorovi Zdeňku Nytrovi (6058), který kandidoval s podporou ODS a TOP 09.

Nejvíc žen v historii

V Senátu po dnešku zasedne nejvíc žen v historii - 16. Dosud jich bylo o jednu méně, dnes se prosadilo šest žen. Letos neuspěl žádný poslanec, i když ve finále figurovali čtyři, a to výhradně z vládních stran.

Podle politologa Josefa Mlejnka by se měli poslanci a senátoři nad rekordně nízkou účastí zamyslet a případně upravit volební systém nebo pravomoci Senátu. Politolog Jan Kubáček navrhuje zvážit, zda ze Senátu neudělat regionální komoru: "Když už totiž lidé k volbám jdou, preferují regionální osobnosti. Dnešním vítězem voleb je profese starosty," uvedl. Politologové se shodli, že nízká volební účast vždy vyhovuje lidovcům. Podle Mlejnka se díky disciplinované voličské základně dnes lidovci projevili silnější, než ve skutečnosti jsou.

Prezident Miloš Zeman hodlá výsledky senátních voleb komentovat podle dnešního vyjádření Hradu až po víkendu.

Zajímavosti z horní komory

Nejstarším zvoleným senátorem vůbec je František Čuba (78), který získal mandát před dvěma roky. Nyní osmdesátiletý Čuba se stal i vůbec nejstarším senátorem v historii, na druhém místě je Jaroslav Musial z ČSSD, jemuž v roce 1996, kdy byl zvolen senátorem, bylo 75 let a mandát vykonával do roku 2000. Mezi letos zvolenými senátory jsou nejstarší Jaroslav Doubrava a Jiří Růžička, oběma je 68 let, Doubrava je ale o pět týdnů starší.



Nejmladším z nyní zvolených senátorů je Jiří Dušek, který v srpnu oslavil 45. narozeniny, v Senátu ale bude mít i mladšího kolegu. Václav Láska byl před dvěma roky zvolen ve věku 40 let a necelé tři měsíce.



V letošních volbách už neobhajovali svůj mandát dva ze tří senátorů, kteří v horní komoře zasedali nepřetržitě od roku 1996, a to Pavel Eybert a Přemysl Sobotka (oba ODS). Jediným, kdo zahájí třetí dekádu v horní komoře, zůstane jeho současný předseda Milan Štěch (ČSSD), který má mandát do roku 2020. Od roku 2000 pak v horní komoře zasedá Jaroslav Kubera (ODS).



Ze senátorů, kteří letos obhájili svůj mandát, zasedají v horní komoře nejdéle Tomáš Jirsa, Jiří Oberfalzer (oba ODS) a Jan Horník (STAN). Všichni byli do Senátu poprvé zvolení na podzim 2004.



Senát je považován za "právní pojistku", právníků je v něm přitom paradoxně velmi málo. K Miroslavu Antlovi (nestraník za ČSSD), Jiřímu Dienstbierovi (ČSSD), Elišce Wagnerové (nestraník za SZ) a Václavu Láskovi (nestraník za KDU-ČSL a SZ, navržený SZ) se po letošních volbách navíc žádný právník nepřidá. Pouze Anna Hubáčková (nestraník za KDU-CSL) vystudovala bakalářský obor místní správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.



Vysokoškolské vzdělání má drtivá většina senátorů; tradičně převažují inženýři (z technických, ekonomických a zemědělských fakult), hodně je i lékařů.