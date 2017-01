Senátor Burian: Kontroly kotlů mohou zhoršit sousedské vztahy

Sedlčany - V České republice platí od 1. ledna nový zákon o ovzduší. Provozovatelé spalovacích zdrojů v domácnostech musí pověřeným osobám umožnit přístup a kontrolu, zda neúměrně nezatěžují zplodinami životní prostředí. Novela hovoří o tom, že v případě prvního podezření na to úředníci provozovatele písemně upozorní. Zároveň ho poučí, že další porušování povinností spojených s provozem spalovacího zdroje povede k provedení přímé kontroly.

Sedlčanský starosta a senátor za ODS Jiří Burian se netajil tím, že při projednávání v senátu tuto novou legislativu nepodpořil a vysvětlil, proč.

„Na plénu jsme projednávali tento návrh zákona k ochraně životního prostředí již v říjnu 2016. Prošel díky vládní koalici. K povolení možného vstupu do obydlí za účelem kontroly spalovacích zdrojů v domácnostech jsem měl výhrady. V obecné rozpravě jsem vystoupil s názorem, že půjde o zásah do svobodných práv občanů a nedotknutelnosti jejich obydlí. Sdělil jsem, že toto opatření může zhoršit sousedské vztahy, zejména v případě, že jsou již narušeny. Nesouhlasil jsem s tím, že při odmítnutí kontroly je výše pokuty 20 tisíc korun a při prokázání přestupku dokonce 50 tisíc korun. Jaký to bude mít dopad například u staršího člověka na venkově, který dosáhne na osmitisícový důchod a má být tvrdě trestán za to, že neumožnil úředníkovi vstup? Dotazoval jsem se pana ministra, zda to nebude pro seniory se zdravotními problémy přímo likvidační záležitost. Při nezaplacení pokuty jim bude hrozit exekuce. Pan ministr mi na to tenkrát neodpověděl," konstatoval Jiří Burian.

Ministra se také dotazoval, kdo bude určovat pověřenou úřední osobu. „Nakonec jsem si odpověděl sám, že to bude vedoucí odboru životního prostředí a tajemník úřadu. Zeptal jsem se, kdo bude odborně způsobilou osobou a s jakou akreditací a od koho. Ani na tento dotaz jsem, bohužel, nedostal odpověď."



Senátor upozornil na další nebezpečí – podle jeho názoru se mohou objevit lidé, pro které se kontrola v domácnostech stane byznysem, aniž by příslušnou akreditaci měli. „Položil jsem otázku za Sedlčany, které z pohledu obce pověřené státní správou by měly kontroly vykonávat. Vzniknou nám tím vyšší náklady na činnost úředníka, náklady na odborně způsobilou osobu a na dopravu. Na našem území ORP3 jsou nejvzdálenější Klučenice téměř třicet kilometrů od města. Bylo mi řečeno, že s těmito náklady bude počítáno ve státním rozpočtu roku 2017, kde se patnáct milionů ročně k tomuto účelu rozdělí obcím. Protože jsou tím myšleny obce v celé republice, tak si to neumím v praxi představit," dodal senátor.



„Asi se shodneme v tom, že jsme všichni pro kvalitní životní prostředí a čistotu ovzduší. Problém je ale daleko širší a analýzou se nikdo nezabývá. Já osobně bych se soustředil na technické řešení – jakési indikátory spalin," poznamenal s tím, že zásadní problém vidí ve způsobu zatápění. „Nejprve musím kotel rozehřát – nejlépe spalováním dřeva, aby se celý systém ohřál, teprve potom mohu přidat uhlí. To někteří majitelé domků nedodržují. Další nešvar je, že se takzvaně nasype kotel a uzavře. Kotel ale musí mít dostatečný přívod vzduchu, kvalitní spalování a dostatečnou tahovou výšku komína. Toto by se mělo řešit – například osvětou."

Souhlasil ale s tím, že pokud někdo v kotli spaluje například PET lahve, gumu nebo polystyrén, je to zvěrstvo. Myslí si, že toto kontrola, zvláště předem ohlášená, stejně neprokáže.



Jiří Burian v případě Sedlčan potvrdil, že se ovzduší v posledních letech značně zlepšilo díky plynofikaci – zejména v inverzních situacích. „Kdybych porovnal kvalitu ovzduší v polovině devadesátých let, kdy v tuto roční dobu, byla nad městem žlutobílá deka, tak to v současné době neplatí," dodal.

