Senátor Kubera: Je reálnější, že zanikne funkce prezidenta než Senát

Praha - Senátor ODS Jaroslav Kubera se dnes postavil proti pochybnostem, které v úterý na adresu Senátu vyslovil prezident Miloš Zeman. Stejně jako vicepremiér Andrej Babiš (ANO) hovořil Zeman o možnosti zániku horní parlamentní komory. Kubera vidí jako reálnější zrušení funkce hlavy státu.

Jaroslav Kubera. Foto: DENÍK/ Zdeněk Traxler

"Nám se naskýtá možnost, která je mnohem reálnější než to, co říká prezident, a to je zrušit v ústavě články 54 až 66. Miloš Zeman by se tak zapsal do dějin jako TGM (Tomáš Garrigue Masaryk), který byl první prezident. Tak Miloš Zeman by byl posledním prezidentem České republiky," uvedl politik, kterého jeho klub po víkendové obměně třetiny Senátu nominoval do funkce místopředsedy Senátu.

Zeman v úterý řekl, že si není jist, jestli Česko horní parlamentní komoru potřebuje. Podle něj volební účast v senátních volbách ukazuje, že je lidem jedno, zda existuje nebo ne. Proti se vyslovil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), když označil horní komoru Parlamentu za demokratickou pojistku. Její zrušení by se podle něj vymstilo. Zeman o možném zrušení Senátu hovořil v souvislosti s nízkou volební účastí při víkendovém druhém kole senátních voleb.

Babiš o možném zrušení Senátu mluvil bezprostředně po druhém kole voleb, v němž uspěli jen tři ze 14 kandidátů jeho hnutí. Podle něj je tato instituce zbytečná, protože zpomaluje legislativní proces, přišla o kompetenci volit prezidenta a ročně stojí 600 milionů korun. V souvislosti s náklady na provoz Senátu Kubera upozornil na vzrůstající počet státních úředníků. Zde vidí prostor k úsporám.