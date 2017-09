Senátoři chtějí povinné elektronické recepty až od roku 2020

Devět senátorů, zejména z ČSSD, chce na poslední chvíli o dva roky odložit povinné elektronické předepisování léků. Obávají se, že spuštění od začátku příštího roku by mohlo ve svých důsledcích vést ke zhoršení dostupnosti lékařské péče. Senát bude návrh projednávat na říjnové schůzi. Novela o léčivech by měla být přijata do konce roku. Záležet bude i na tom, zda ji stihne včas projednat nová Sněmovna krátce po svém povolebním ustavení.

dnes 09:51 SDÍLEJ:

"Ze strany starších lékařek a lékařů zaznívají stále silnější obavy z toho, že nejsou a nebudou chtít být na tuto změnu připraveni, přičemž daný stav hodlají vyřešit ukončením své lékařské praxe," uvádějí tvůrci novely za ČSSD, KDU-ČSL, Starosty, KSČM a Severočechy. Podle nich by to prohloubilo nedostatek praktických lékařů v malých městech a na venkově. Senátoři poukazují rovněž na to, že lékařská i lékárnická komora odmítly povinné zavedení elektronických receptů už od příštího roku. Podle jejich návrhu by elektronické recepty měly být nepovinné. Komory odhadují, že deset až patnáct procent zejména starších doktorů dokumentaci vůbec nevede v počítači. Skončit by tak podle nich mohlo až 200 ordinací. Lékárníkům vadí, že na zavedení nového systému, který bude podle nich vyžadovat nové čtečky a čas navíc, nedostanou žádné peníze. ČTĚTE TAKÉ: Nadějný objev. Nová protilátka dokáže viru HIV zasadit téměř smrtící úder Povinnost vystavovat elektronické recepty mají všichni lékaři od roku 2018 pod pokutou až dvou milionů korun. V současné listinné podobě je budou smět vypsat jen v případě výpadku elektřiny, internetu nebo eReceptu. Papírový recept mohou vystavit také lékaři návštěvní služby, při první pomoci nebo záchranné služby. Ministerstvo zdravotnictví v návrhu nové vyhlášky upustilo od požadavku, aby lékárníci papírové recepty přepisovali do elektronické podoby. ČTĚTE TAKÉ: Dialýza? Radši vyměnit ledvinu, spočítala pojišťovna Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj stál Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 14 milionů korun, provoz pak 100 tisíc korun měsíčně. Systém eRecept počítá s odbavením až 130 milionů receptů za rok, v současné době je to asi 70 milionů papírových receptů. Do systému už byla zapojena většina lékáren, téměř 2200 zdravotnických zařízení a asi 12 tisíc ze zhruba 18 tisíc lékařů, kteří o to požádali. Lékařů je celkem asi 41 tisíc.

Autor: ČTK