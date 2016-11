Senátoři ODS, STAN a Valenta navrhují zrušit zákon o EET

Praha - Skupina senátorů z klubu ODS a STAN a senátor Ivo Valenta (za Stranu soukromníků) navrhují zrušit zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Svůj návrh zákona na zrušení normy, která má začít platit už ve čtvrtek, dnes představili na tiskové konferenci. Jsou přesvědčeni o tom, že EET v současné podobě uškodí zejména malým podnikatelům a soukromníkům. Senátoři také převzali občanskou petici za zrušení zákona s více než 11.500 podpisy, k níž se mimo jiné připojilo i 19 starostů a 14 senátorů.

Ivo Valenta (hnutí Svobodní a Soukromníci)Foto: DENÍK/Jan Karásek

Zákon navrhl Valenta a občanští demokraté se starosty se k němu připojili. Valenta uvedl, že senátory k tomu vedly chaotické události posledních týdnů. "To byl důvod k tomu, abychom iniciovali nový zákon o zrušení EET, protože si myslíme, že dokonce ani vládní koalice už dneska neví, co s tím má dělat. Od samého začátku jsme tvrdili, že to je velká hloupost a akorát na šmírování lidí," řekl.

Zákon o evidenci tržeb patří mezi stěžejní projekty současné vládní koalice. Zhruba 40.000 podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách má začít elektronicky evidovat tržby. Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

"Teď sbíráme všechny podpisy, dovedu si představit, že dneska je budeme mít všechny," řekl předseda klubu starostů Jan Horník. Připustil ale, že jednání příští schůze horní komory, 14. prosince, se nestihne. Pokud by se tedy zákon na jednání Senátu dostal, projednávali by ho senátoři v lednu příštího roku. Předkladatelé zákona by chtěli ochránit zejména podnikatele, které EET teprve čeká.

Senátor za ODS Miloš Vystrčil odhadl, že nyní stojí za návrhem deset senátorů z řad občanských demokratů, devět za STAN a někteří nezávislí senátoři, zhruba kolem 25 zákonodárců, řekl. Je to podle něj do jisté míry i symbolické gesto. Vyjadřuje, že v Senátu existují lidé, kteří si nemyslí, že je správné vychovávat lidi tím způsobem, že je všechny budete podezřívat, že mají tendenci něco dělat protiprávně, dodal.

Horník považuje za nejhorší udavačství, které podle něj vznikne. Je také přesvědčen, že finanční správa nebude stíhat všechny doklady zkontrolovat, a proto se bude možná zabývat jen věcmi, jež obdrží na udání.

"A mně vadí, že máme ministra financí (šéfa hnutí ANO Andreje Babiše), který v bývalém Československu, aspoň se o tom mluví, byl spolupracovníkem StB a mně to potom i dochází, proč dneska tyto estébácké metody jsou vnesené do tohoto zákona," řekl novinářům Horník. Slovenské soudy rozhodly, že miliardář slovenského původu Babiš je evidován ve svazcích StB neoprávněně.