Senátoři za Zelené vyzvali ministra Chvojku k prosazení zákonů o NKÚ

Senátoři za Zelené vyzvali ministra Jana Chvojku (ČSSD), aby ještě na nynější schůzi Sněmovny prosadil zákony o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Výzvu, kterou adresovali také šéfům sněmovních frakcí, dnes jejich jménem poskytl senátor Ladislav Kos (za SZ, Piráty a KDU-ČSL).

Výzva směřuje k tomu, aby Sněmovna "nepromarnila vhodnou příležitost k prosazení potřebné ústavní novely a prováděcího zákona k rozšíření nezávislé kontroly na všechny veřejné prostředky".

Senátoři připomínají, že sněmovní výbory obě předlohy projednaly a doporučily ke schválení. Vládní návrhy na rozšíření působnosti NKÚ již podle senátorů reagují na připomínky Senátu a vycházejí vstříc námitkám menších obcí.

Kontrolní úřad by mohl podle předloh prověřovat nakládání v podstatě se všemi veřejnými penězi, nejen se státním majetkem. Nově by měl do kompetence NKÚ spadat kromě prakticky všech veřejných peněz také majetek společností, v nichž má podíl stát, obec nebo kraj. Výjimku z možných kontrol ale mají mít na rozdíl od minulých předloh obce do 10.000 obyvatel a firmy s jejich majetkovou účastí. První kontroly obcí by měly začít podle novely za dva roky.

Senát dosud ústavní novely o rozšíření pravomocí NKÚ zamítal zejména kvůli tomu, že by podle něj vedly k neúměrnému zatížení zejména menších obcí a k dalšímu bujení kontrol. To by mohla odstranit novela o řízení a kontrole veřejných financí, jejíž druhé kolo projednávání má Sněmovna na programu toto úterý.