Senátorka Jitka Seitlová se dala k lidovcům

Senátorka a bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová vstoupila do KDU-ČSL. V lidoveckém senátorském klubu dosud zasedala jako nezávislá. V minulosti byla Seitlová členkou Občanské demokratické aliance (ODA), od roku 2002 byla nestraníkem.

Seitlová je dlouholetou senátorkou za Přerovsko. Poprvé byla zvolena za ODA v roce 1996. Senátorského mandátu se vzdala až v roce 2007 v souvislosti se zvolením zástupkyní veřejného ochránce práv Otakara Motejla a jeho nástupce Pavla Varvařovského. Zástupkyní ombudsmana byla šest let.

Od roku 2002 byla Seitlová nestraníkem. V říjnu 2013 na jižní Moravě neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny jako bezpartijní za Stranu zelených.

Do Senátu se vrátila po volbách v roce 2014, do kterých šla jako nestraník na kandidátce lidovců a Zelených. Loni na podzim byla Seitlová zvolena do zastupitelstva Olomouckého kraje a ve stejné době vstoupila do senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých.

O vstupu Seitlové do strany dnes informoval místopředseda lidovců Marian Jurečka a informaci potvrdila i senátní asistentka Seitlové Alžběta Guryčová.