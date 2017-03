Seniorka si zlomila kotník na ledu. Soudí se s městem už čtyři roky

Ústí nad Labem - Chodník, který patří městu Ústí, nebyl odhrnutý. Seniorka ale na odškodném nedostala ani korunu.

„Stalo se to v deset dopoledne. Čerstvě napadaný sníh zakryl náledí. Kotník mě bolel, muselo to do sádry," vzpomíná ústecká seniorka Marie Kratochvílová. V březnu 2013 uklouzla v ulici 17. listopadu ve Všebořicích na neuklizeném chodníku, který patří městu Ústí nad Labem. Teď se už čtyři roky domáhá odškodného. Podle zákona na něj má nárok.

NERADA JSEM NA OBTÍŽ

„Nesla jsem to dost těžce, protože mi musela pomáhat dcera, postarat se o mne a já jsem nerada na obtíž," krčí rameny Marie Kratochvílová.

Rozhodla se proto, že po městě bude chtít za zranění a bolest odškodné. Poté, co odevzdala příslušnou žádost na ústeckém odboru dopravy a majetku, ji smluvní pojišťovna odmítla vyplatit.

Odůvodnila to tím, že dle plánu úklidu měla smluvní firma chodník uklidit až následující den. Vedoucí kanceláře ústecké primátorky Dana Gloserová jen vysvětlila, že rozhodování o odškodném je plně na smluvní pojišťovně. Tou je Česká pojišťovna. Ke kauze ale odmítla říct cokoliv konkrétního.

POVINNOST MLČENLIVOSTI

Podle mluvčí České pojišťovny Ivany Buriánkové musí pojišťovna dodržet povinnost mlčenlivosti.

„Nemohu třetím stranám sdělovat konkrétní informace ke konkrétním pojistným událostem našich klientů. Ne každý pád či uklouznutí na chodníku automaticky znamená vznik odpovědnosti za škodu, a tím pádem nárok na odškodné," poznamenala. Přečtěte si o nároku na odškodné: Zranili jste se na neuklizeném chodníku? Žádejte odškodné

Případ Evy Kratochvílové tak skončil před okresním soudem. Na pomoc si ale nevzala žádného právníka. „Nemohla jsem si ho dovolit, jsem jen důchodkyně. Rok se táhlo jen odstranění formálních nedostatků žaloby," stěžuje si.

Po odvoláních a přidělení advokáta soudem měla poslední stání ve středu. „Přidělený advokát žalobu stáhl. Ani se se mnou nedomluvil. Řekl mi jen, že má jinou práci, a pokud se odvolám, tak do toho se mnou nepůjde. Soudkyně navrhla mimosoudní vyrovnání a uložila protistraně, aby předložila návrh, ta ale nechce," povzdechla si Kratochvílová.

Za letošní zimu už město Ústí obdrželo celkem šest podobných žádostí o vyplacení bolestného. „Odškodné jsme letos nevyplatili žádné, ačkoliv jsme zamítli pouze jedinou žádost o odškodnění, která byla podaná loňský rok," uvedla Dana Gloserová, vedoucí kanceláře ústecké primátorky.

