Šesté ohnisko ptačí chřipky je v malém chovu na Táborsku

Praha - V Česku je potvrzené šesté ohnisko ptačí chřipky. Jde o drobný chov drůbeže v Chotčinách na Táborsku, které jsou součástí obce Dolní Hořice. Měla by se tam zatím utrácet padesátka ptáků. Dozorové desetikilometrové pásmo okolo ohniska zasahuje i do kraje Vysočina. Zároveň veterináři nemoc potvrdili u volně žijící labutě v Olomouci. V obou případech jde o virus chřipky typu H5N8. Při prokázání nemoci u volně žijících ptáků se ohnisko včetně ochranné tříkilometrové zóny nevytváří, místní chovatelé by ale měli dodržovat preventivní opatření, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal.

Na Táborsku jde o malé hospodářství, kde se chovatel stará o slepice, husy, kachny a holuby. V Olomouci byl nebezpečný virus zjištěn v těle uhynulé labutě, která byla nalezena na břehu řeky Moravy poblíž kojeneckého ústavu. "V okolí teď bude ve zhruba kilometrovém pásmu zvýšený dozor. Pokud tam bude zjištěný nějaký další úhyn ptáků, tak provedeme šetření," řekl dnes ředitel Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Aleš Zatloukal. Nedaleko místa nálezu labutě je zahrádkářská kolonie. "Někdo tam může chovat drůbež," upozornil Zatloukal, podle kterého by chovatelé měli případný úhyn drůbeže nahlásit veterinářům. Před více než týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ptačí chřipka. V okolí pěti ohnisek, která jsou hlavně na jižní Moravě, veterináři utratili přes 10.000 kusů drůbeže. Stalo se tak kvůli několika mrtvým ptákům, u kterých byl potvrzen virus chřipky typu H5N8. Nákaza je i v mnoha dalších evropských zemích. Čtěte také: V Lázních Toušeň začala likvidace chovu napadeného ptačí chřipkou Vedle jižní Moravy potvrdili veterináři nákazu drůbeže v Lázních Toušeň v okrese Praha-východ. Bylo tam utraceno 1025 ptáků, z toho devět pštrosů, zbytek byly husy, slepice, kachny, papoušci a nejspíš i pávi. Na jižní Moravě se ptačí chřipka objevila v Moravském Krumlově a ve dvou ohniscích v Ivančicích. Veterináři nařídili v ochranném pásmu utratit veškerou chovanou drůbež a ptactvo. S likvidací začali minulý pátek. Usmrceno bylo zhruba 10.000 zvířat včetně velkochovu kachen u Moravského Krumlova. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku pak veterináři likvidovali nákazu v chovu slepic a perliček. Ve čtvrtek byla vyhlášena ochranná a dozorová zóna na Náchodsku kvůli nálezu choroby v polské obci Kudowa Zdrój poblíž české hranice. Chovatelé mohou dostat od státu náhradu za vybité kusy, musí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení drůbeže. Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta. Čtěte také: Domácí chovy ohrožují ptáci z volné přírody

