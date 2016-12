Vyrůstá u homosexuálů. Šestiletá Agnes má místo nefunkční rodiny dva tatínky

Brno – Zatímco poslanci řeší, jak co nejlépe právně uchopit problém adopcí dětí homosexuálními páry, asi tisíc dětí v České republice už u partnerů stejného pohlaví vyrůstá. V jedné takové rodině žije i šestiletá Agnes se dvěma tatínky, Martinem a Filipem, kteří jsou registrovanými partnery necelé tři roky.

Muži příchod Agnes do rodiny neplánovali. „O malou jsme se začali starat, protože nemá funkční rodiče. Byla opuštěným dítětem, které je teď místo dětského domova u nás," přiblížil situaci Martin.

Agnes je Filipova neteř, kdysi se o ni starala babička. Od tří let bydlí s Martinem a Filipem, který ji po více než ročních soudních tahanicích dostal do pěstounské péče. „Byl to pro nás důležitý krok, který ulehčil spoustu věcí. Kdybychom Agnes ale měli adoptovanou, bylo by to pro nás jednodušší," řekl Martin.

Díky adopci by totiž mohli oba vystupovat jako rodiče a přizpůsobovat péči o ní i svým časovým možnostem. „Různé úřední věci nyní může vyřizovat pouze manžel, takže se stane, že i když já mám volný den a on hodně práce, musí to řešit on," přiblížil jednu z výhod adopce.

Šestiletá Agnes bere život se dvěma tatínky jako samozřejmost. „Je to její svět, vyrostla v tom. O tom, že to je v jiných rodinách jinak, s ní mluvíme. Ví, že někdo má maminku a tatínka, někdo jenom maminku a někoho vychovává třeba babička," vysvětlil.

O tom, že někde žije i její matka, už Agnes ví. „Dozvěděla se od nás, že její maminka nebyla schopna se o ni postarat, a že proto je u nás," dodal Martin s poznámkou, že ve starším věku asi bude chtít podrobnější vysvětlení.

S negativními reakcemi nebo nepřízní okolí se pár nesetkal. „Nikdy jsme neměli problém, ředitelka jedné školky nás dokonce měla nejraději ze všech rodičů," podotkl Martin.

ZUZANA KOČIŠOVÁ