Sestřičky dostanou přidáno dva tisíce. Učitelé možná tři

Zdravotní sestry, které pracují na směny u lůžek pacientů, si od července přilepší. Zvednou se jim příplatky. Schválila to dnes vláda, novinářům to řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Podle něj sestry dostanou navíc 2000 korun.

Se změnou příplatků pro zdravotníky počítá vládní nařízení o změně tarifních tabulek, podle kterého by ale sestry mohly měsíčně získat až 5000 korun navíc. Ludvík řekl, že schválené 2000 korun představují částku, kterou je nyní možné "ufinancovat".

"Sestry, které pracují u lůžka samostatně, tedy ne pod dohledem v třísměnném či nepřetržitém provozu, dostanou přidáno o 2000 korun hrubého. Pocítí to ve své výplatě někdy kolem 5. srpna," uvedl Ludvík, který před nástupem na ministerstvo řídil pražskou fakultní nemocnici v Motole. Podle ministra si přilepší sestry ve státních, krajských, soukromých i církevních zařízeních. Ministr dodal, že příplatek 2000 představuje nyní částku, kterou je možné "ufinancovat".

Nemocnice v Česku se potýkají s nedostatkem personálu. Některá oddělení už kvůli tomu musela omezit, nebo ukončit provoz. Příplatek má situaci sester, které pracují bez dohledu u lůžek či na porodních a operačních sálech na směny, zlepšit. Podle podkladů pro vládu musejí nejen používat stále složitější prostředky a dodržovat náročnější postupy, ale také přebírat práci za chybějící kolegy a kolegyně.

Na příspěvky ministerstvo zdravotnictví poskytne dotace. Podle Ludvíka státní nemocnice dostanou 2 tisíce korun bez odvodů na každou sestru. "Připravili jsme i dotační program pro ostatní zřizovatele, který půjde přes kraje. Tam bude podmínkou, že když se sestrám 2 tisíce přidají, aby se jim jinde neubraly, třeba v osobním ohodnocení. Pokud podmínka nebude splněna, budou muset kraje dotace vrátit," řekl Ludvík. Podle něj 600 milionů poputuje ze státního rozpočtu, dalších 400 milionů pro soukromé nemocnice dá ministerstvo ze svých rezerv.

Ludvík doplnil, že opatření ročně vyjde asi na dvě miliardy. Příští rok by s výdaji měla počítat už úhradová vyhláška.

Podle šéfky Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) kraje ani měsíc před tím, než by se měly příplatky začít vyplácet, přesná kritéria dotačních programů neznají. Vildumetzová před nedávnem řekla, že letošní lednové přidání pocítili zdravotníci v krajských zařízeních až od března, dříve na schválený růst výdělků neměly nemocnice peníze.

O situaci ve zdravotnictví jednala v pondělí i celostátní tripartita s tripartitami krajskými. Vedení krajů usilovalo o to, aby kabinet své rozhodnutí přehodnotil a příplatek byl pro všechny sestry, tedy i pro ty s dohledem. "Obě zdravotní sestry - jak s dohledem, tak bez dohledu, pracují stejně. Nevidíme důvod, proč by druhá sestra neměla příplatek dostat," řekla novinářům Vildumetzová. Podle ní by to, že si přilepší jen část sester, mohlo situaci v nemocnicích ještě zhoršit.

Podle nařízení by až 5000 korun navíc mohly dostávat samostatné sestry v nepřetržitém či třísměnném provozu nejen v nemocnicích, ale také v domovech pro seniory či ústavech pro postižené.

Platy učitelů zatím projednává Senát

Senát chce v rámci zavedení učitelského kariérního řádu zvýšit příplatky třídním učitelům. Měli by dostávat 3 tisíce korun měsíčně, tedy dvojnásobek částky schválené Sněmovnou. Finančně by si měli polepšit pedagogové vykonávající některé specializované činnosti, které by ale měly být zredukovány. Horní komora o tom dnes rozhodla po více než čtyřhodinovém projednávání novely o pedagogických pracovnících. Změny budou muset posoudit poslanci.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) navrhované změny odmítla vzhledem k tomu, že navýšení není finančně zajištěno. "Návrhy by nebyly dostatečně rozpočtově kryty a způsobovaly by rozbroje v pedagogických sborech," uvedla ministryně. Schválení novely beze změn se jí nepovedlo prosadit od dva hlasy - pro bylo 34 přítomných senátorů. Pro zamítnutí novely hlasovalo 26 senátorů.

Kariérní řád učitelů počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Každý začínající učitel bude muset absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením ve škole, kde bude působit. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3 tisíce korun měsíčně, nebo 1 500 korun při sníženém úvazku.

Třítisícový příplatek budou mít ze zákona rovněž učitelé třetího stupně za to, že budou zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Celkem by si díky postupu do vyššího tarifního stupně měli podle Valachové polepšit o 5 tisíc korun měsíčně. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021.